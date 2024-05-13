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廷鑫擬出售台南土地充實營運資金 鑑價約13億元

中央社／ 台北13日電

鋁合金產品廠廷鑫發言人張漢茂今天表示，為改善公司結構，減輕利息負擔，及充實長期營運資金，擬處分台南市仁德區保安路一段68號土地及廠房。

張漢茂在台灣證券交易所重大訊息記者會受訪時指出，將在股東會同意後處分台南市仁德區保安路一段68號土地及廠房，土地鑑價約新台幣13億元。

廷鑫說明，預計處分的台南土地鑑價機構為中華徵信所、精訊不動產估價師事務所，鑑價價格分別為13億974.9萬元、12億7671.3萬元；另外，讓與營業、資產金額6億7715.2萬元。

廷鑫表示，手術用鎂骨釘已通過成大醫院臨床試驗，將向衛福部申請上市。

廷鑫 成大醫院 股東會

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數筆土地合併出售，其中有一筆是共有，需要通知少數不同意的人嗎？

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