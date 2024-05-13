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震旦旗下長陽生醫攜手揚明光 搶攻牙科醫材市場

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北即時報導

隨著人口老化及重視口腔醫療的民眾漸增，牙科市場需求量增加，而3D列印的輔助更可加速製造流程。震旦（2373）集團旗下長陽生醫，宣布成為揚明光學（3504） Miicraft 3D 列印機台灣地區總代理。瞄準牙科醫材市場，提供醫師在地化服務，以更便捷精準的醫療品質，縮短製程、提升醫療能量。

長陽生醫表示，本次代理揚明光學 Miicraft 光固化3D列印機，提供醫事人員更優質的選擇，不僅可自行列印並製作所需的牙科贋復物；再加上長陽為台灣總代理商，藉由在地品牌的優勢，能快速協助醫事人員客製化打樣以利事前評估機台應用之可行性，亦可快速提供售後維護服務。

Miicraft 光固化3D列印機開放使用市面上多樣的光固化樹脂，獨家專利的「離型技術」可輕鬆列印特殊樹脂，應用層面廣泛不受侷限，在牙科更是擁有絕佳的表現力。「多元化的樹脂」可擴大更多應用進行數位化製造，如:牙科應用上的隱形牙套、臨時假牙、牙架和植牙導板等，提供醫事人員更便利快速的選擇。另外，高精準度的 Miicraft光固化3D列印機在各種領域應用也能達到優秀表現，如: 珠寶、工業零件及各式模型。

長陽生醫多年來投入在3D列印精準醫療市場，致力於提供3D列印醫療輔具「設計+代工」的一站式服務，擁有完善的 QMS (醫療器材品質管理)廠及系統，多年來已服務院所超過80家、合作醫師超過250人，手術案例已服務超過2,000件，提供醫事人員使用安全的3D列印醫材產品，縮短手術時間、降低手術風險、大幅增進精準手術及術後成效。

長陽生醫近年來著眼於精準健康醫療產業的發展趨勢，擴增高精度 Miicraft 光固化3D列印機代理，讓需求者擁有更多選擇，使精準醫材達到更穩定的製造效率。此次合作的揚明光學專注於研發設計、生產製造，推出自有品牌 Miicraft 光固化3D列印機，使用 DLP 投影技術符合牙科精準醫療需求，並連續兩年獲得台灣精品獎殊榮。未來，將藉由雙方合作，協助醫事人員導入3D數位化科技，落實台灣在地製造、並縮短開發工時及降低成本，提升醫療服務品質與能量。

3D列印 手術

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