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新穎創新檢測試劑獲印尼核准上市 新南向布局再傳喜訊

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導

新穎生醫（6810）13日宣布，自主開發的創新檢測試劑（IVD）DNlite-IVD103已獲印尼衛生部（Ministry of Health, MOH）核發上市許可，適應症為預測二型糖尿病患的腎病變（DKD）風險評估，成為台灣首個進軍印尼的創新生物標記 IVD 產品。

新穎生醫表示，印尼的總人口有2.7億人，全球排名第四大，根據印尼衛生部的報告指出，2021年的糖尿病人口為1,950萬人，糖尿病盛行率10.6%，居全球第五大，由於高度依賴米飯與偏好甜食的飲食文化，加上衛教普遍不足，糖尿病一度是印尼的第四大致命疾病，僅次於中風、心臟病與癌症。依國際糖尿病聯盟（IDF）的資料，2021年印尼政府投入的糖尿病相關醫療費用高達63億美元（折合新台幣高達2,040億元），可見潛藏龐大的醫療服務與診斷商機。

新穎生醫董事長曾錙翎表示，DNlite-IVD103繼日前拿下越南上市證後，本次取得印尼醫材許可證，加上先前已獲得馬來西亞、泰國的核准上市，在東南亞的布局日益完善，今年除加速各地的經銷通路布建外，為響應政府「以醫帶商」的新南向政策，也會持續與國內主要醫院洽談合作機會，採多路並進策略，搶攻龐大的東南亞醫衛商機。

曾錙翎指出，受惠醫療法人投資限制的鬆綁，近年台灣醫院紛紛前進東南亞設立據點，加上政策鼓勵與新南向國家進行交流，並鎖定越南、馬來西亞，印尼、泰國、菲律賓、印度、緬甸等七國為重點優先對象，提出「一國一中心」模式，盼結合國內製藥、醫材產業等資源，透過「以醫帶商」共同拓展當地的醫衛產業商機。而 DNlite-IVD103已經成功取得越南、馬來西亞，印尼、泰國等四國的醫材上市證，掌握進入新南向醫衛市場的入場券。

展望未來，曾錙翎表示，除繼續推進 DNlite-IVD103多項適應症（糖尿病腎病變、腎移植）在其他地區的上市許可申請外，在已經取證的市場，將加速建構經銷通路、全力衝刺業績，並積極與當地國家的 KOL 合作或參與其國家級計畫，盼擴大 DNlite-IVD103在DKD臨床照護與治療指引的影響力，實現 DNlite成為全球醫學指引典範的願景。

印尼 糖尿病 馬來西亞

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