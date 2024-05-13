默克獲第20屆遠見 ESG 外商組楷模獎 以科技力驅動創新永續力

全球領先的科學與科技公司默克於2024年「第20屆遠見ESG企業永續獎」中，榮獲「綜合績效外商組」楷模獎，顯示默克以科技力驅動永續力的具體實踐獲得肯定。默克以科技為核心，將創新的永續思維融入產品、製程與日常營運，以降低對於環境的影響，且連續十年致力於STEM教育，激發從小學到大學、研究所學生對科學的興趣與投入，更將製程廢料轉化為學童科普教具，兼顧生態足跡和社會責任，此外亦結合永續勞動力與獨有的高影響力文化，為員工打造安全、健康、多元共融的友善職場，支持每個人都能發揮最大潛能。

台灣默克集團董事長李俊隆表示，「作為一家擁有356年歷史的公司，默克本身就是永續的最佳範例。在台落地深耕35年，我們致力於做客戶最本土化、可靠的國際供應商夥伴，除了在業務領域的發展，也在環境、社會、公司治理上都交出了亮眼的成績單。達到這樣的成果，必須感謝默克全體同仁不遺餘力的付出與努力，也要感謝所有合作夥伴和社會各界的支持與信任。我們將持續與各界合作以科技的力量推動創新，並加深科普教育的正面影響力，為下一代創造更永續的未來」。

默克以科技為核心，從產品的研發、設計、製程、運輸到日常的營運管理，都融入創新的永續思維，提供兼具永續設計及友善環境的產品以減少生態足跡。透過我們的材料智慧及綠色化學品，與客戶共同開發無溶劑、無須烘烤製程、或者是低全球暖化潛勢的材料，協助客戶打造出降低能耗的終端產品；此外也強化數據運用與智慧製造的能力，提升決策的韌性、效率與準確性，致力以科技的力量來促進綠色永續，減輕環境的負擔。

在公司治理方面，默克以自身的多元性為榮，以｢ 共融 ｣、｢ 性別平等 ｣、｢ 文化及種族 ｣ 三大重點領域及願景目標成立DE&I專案與委員會，展現推動DE&I文化的決心。包含利用獨有的高影響力文化，營造團隊戶相信賴的安全文化及活動、量身打造最適合員工廠區同仁的健康促進計畫、提供家庭友善政策，以確保友善的職場環境能滿足同仁的多元需求。此外，針對台灣低生育率的挑戰，更於2023年為員工加碼推出62.5萬元的人工生殖治療補助，希望透過此政策引領其他企業共同應對少子化問題，全方位照顧員工的多元需求。

在致力於企業永續發展的同時，默克不忘其社會企業責任，特別是在支持台灣科普教育的方面，默克已連續10年攜手淡江大學進行「化學遊樂趣」科普教育，以化學車隊深入全台偏鄉學校，巡迴推廣化學教育；2023年共執行近61場次，啟發近6,000名年輕世代對於科學探究的潛能和熱忱。此外，默克更是首家響應國科會「台灣科普環島列車」活動的外商企業，連續七年號召來自三大事業體中的同仁參與；2023年除了共有45位默克志工投入於默克車廂帶領764位學生進行科學學習與實驗操作外，更加碼贊助15,000美元幫助937名偏鄉學童搭乘科普列車。