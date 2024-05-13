Ｑ1旅館業市場熱絡呈分眾趨勢 平均房價年增3.4%

交通部觀光署13日公布2024年第1季旅館業市場統計，年增2.1％，且其中國際旅客成長幅度到將近六成六，又以日本、韓國及港澳地區占據前三名。

根據觀光署統計，今年第1季的旅館業市場持續熱絡，整體住客人次約為1,697萬人次，較去年同期1,662萬人次增加約35萬人次，成長2.1%。另外，2024年第1季國際住客人次約為468萬人次，較去年同期約為282.3萬人次，增加185.7萬人次(成長65.78%)，國際住客人次成長顯著，其中以日本住客79萬人次居首，其次為南韓及港澳地區分別為75萬及60萬人次。

此外，在價格方面今年第1季觀光旅館及一般旅館的旅館業整體平均房價為3,135元，年增107元(成長3.4%)，但以平均房價區間分布比例圖顯示，今年第1季共計3,440家旅館，其中約有80%，共2,722家低於平均房價，其中約35%，約共1,193家座落於1,500元至2,500元之區間，顯示我國旅館市場呈分眾化趨勢，包含小資平價與高級奢華等不同服務內容。

觀光署分析旅館業平均房價上漲原因，包含物價成長、每月基本工資漲幅、電價上漲、產業缺工、活動辦理及營運模式改變等因素所致，皆影響旅館房源提供及經營成本。以平均消費者物價指數(CPI)來看，今年第1季平均消費者物價指數(CPI)漲2.34%，其中服務類即漲2.62%，顯示整體物價漲幅致經營成本均不斷提升。

觀光署也針對旅宿業推出優宿專區，提供超過500個優惠住宿方案供民眾出遊上網查詢參考，相關資訊整理於臺灣旅宿網「優宿專區；除此之外，觀光署鼓勵旅宿業者提供平日住宿、跨業合作、優惠促銷等住宿方案，也鼓勵消費者利用平日出遊住宿，以分流的概念，享受較實惠的價格及舒適的旅遊環境。