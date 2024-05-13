東陽4月稅前獲利創同期高 累計前4月大增121%
車用零配件廠東陽今天下午公布4月自結稅前淨利新台幣5.48億元，較2023年同期成長82%，創同期新高；前4月自結稅前淨利20.45億元，較2023年同期大增121%，創同期新高，累計每股稅前純益3.38元。
東陽分析，受惠市場需求熱絡，儘管進入第2季傳統淡季，業績仍持續向上，淡季不淡。
因應售後市場件（AM）需求，東陽積極擴廠，提升產能，日前申購台南七股科技工業區產業用地獲准，交易金額約9.97億元，預計在當地增設1座AM生產工廠和物流中心。
東陽2023年以5.95億元已購入台南安南科工區土地，兩次申購土地共近2萬坪，交易金額近16億元。
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