嚴陳莉蓮帥氣剪籃網 打造「一個裕隆」友善家庭企業
第21屆SBL暨第19屆WSBL超級籃球聯賽總冠軍系列賽自上周於板橋體育館開打，裕隆集團在執行長嚴陳莉蓮帶領下，展現「一個裕隆」的團結氣勢，集團旗下男女籃球隊都以進入冠軍戰，台元紡織女籃最終以亞軍作收，裕隆納智捷籃球隊在5/12 SBL總冠軍賽以88:84取得五戰三勝順利封王，完成二連霸，也是隊史第七冠！隊長周士淵更榮膺MVP。
裕隆集團（2201）長期支持台灣籃球運動，也成為集團凝聚企業文化與籃球家庭日的盛事，在今年總冠軍賽現場，每場都有超過上千位裕隆集團同仁家庭及球迷到場加油，支持球員奮力拚搏、再創「隆」耀。最終場獲勝一刻拋出彩帶歡喜慶祝二連冠，裕隆集團執行長嚴陳莉蓮也親臨現場剪下象徵冠軍的籃網，共享榮耀WE ARE ONE！
嚴陳莉蓮在賽後表示，今年雖然歷經波折，但裕隆仍持續穩定步伐，支持台灣籃球運動發展。這次裕隆的男女籃球隊堅持不放棄、展現團隊合作的韌性，加上場下集團同仁家庭熱情的加油，共同打造「一個裕隆」的凝聚力，很開心與大家一起齊心擦亮裕隆這個招牌。
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