默克榮獲第20屆遠見ESG外商組楷模獎

德商默克集團於2024年「第20屆遠見ESG企業永續獎」中，榮獲「綜合績效外商組」楷模獎，顯示默克以科技力驅動永續力的具體實踐獲得肯定。

台灣默克集團董事長李俊隆表示：「作為一家擁有356年歷史的公司，默克本身就是永續的最佳範例。在台落地深耕35年，我們致力於做客戶最本土化、可靠的國際供應商夥伴，除了在業務領域的發展，也在環境、社會、公司治理上都交出了亮眼的成績單。達到這樣的成果，必須感謝默克全體同仁不遺餘力的付出與努力，也要感謝所有合作夥伴和社會各界的支持與信任。我們將持續與各界合作以科技的力量推動創新，並加深科普教育的正面影響力，為下一代創造更永續的未來。」

默克以科技為核心，將創新的永續思維融入產品、製程與日常營運，以降低對於環境的影響，且連續十年致力於STEM教育，激發從小學到大學、研究所學生對科學的興趣與投入，更將製程廢料轉化為學童科普教具，兼顧生態足跡和社會責任，此外亦結合永續勞動力與獨有的高影響力文化，為員工打造安全、健康、多元共融的友善職場，支持每個人都能發揮最大潛能。

因應環境永續，默克已自產品的研發、設計、製程、運輸到日常的營運管理，都融入創新的永續思維，提供兼具永續設計及友善環境的產品以減少生態足跡。

默克已配合客戶要求，和客戶共同開發無溶劑、無須烘烤製程、或者是低全球暖化潛勢(global warming potential)的材料，協助客戶打造出降低能耗的終端產品。

此外，也強化數據運用與智慧製造的能力，提升決策的韌性、效率與準確性，致力以科技的力量來促進綠色永續，減輕環境的負擔。截至2023年，默克已實現顯著成效，與基準年相比，桃園與新竹的廠區在產能增加的情況下，仍減少相當於近22.3座大安森林公園碳排量、節省35.6座奧林匹克游泳池用水量，以及的廢棄物環境影響指數下降26%，展現公司對環境責任的堅持與努力。

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