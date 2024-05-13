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台驊共享辦公室創造收入 年底可能再添第二個據點

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北即時報導
顏益財看好共享辦公室前景。（記者邱馨儀攝）
顏益財看好共享辦公室前景。（記者邱馨儀攝）

台驊控股集團（2636）為提升自有資產使用效益並扶植高潛力新創企業，同時看好共享辦公室商機，轉投資韻驊成立T3 coworking space（T3CO）共享辦公室已正式營運，如果順利出租，投報率可望達到4%。

台驊投控董事長顏益財表示，辦公室規劃194總公位，從5月2日正式營業後，目前出租率已達20%；若T3CO出租率達75%即可達損益兩平，若一年滿租約有2,700萬的營收，希望目標今年底可達損益兩平目標。

顏益財強調，台驊投控投入共享辦公室經營多元化拓展經營觸角，利用集團位於忠孝東路、基隆路口精華地段，以合理的租金，提供金融新貴，新創企業、商務人士與網紅等相關行業運用。而台驊投控也可從中發掘具有潛力的新創企業。

T3CO共享辦公大樓鄰近市政府捷運站，可供商務人士便利往來國際會議中心、世貿展覽館等重要會議場所辦理洽公、參展及出席會議；同時共享辦公大樓坐擁375坪的高層樓空間，設有13間專屬辦公室，可容納5人至12人不等的會議空間。

台驊看好共享辦公室的發展，T3CO提供靈活的租期選擇，包含日租、月租到年租等租賃方式。而T3CO也與周邊商家，超市、健身房等異業合作，一同打造信義區市府站T3CO共享生活圈。

共享辦公室的投報率可望達到4%。（記者邱馨儀攝）
共享辦公室的投報率可望達到4%。（記者邱馨儀攝）

3C 台驊

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