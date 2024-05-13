立凱電轉型有成 首季材料毛損大減62%
鋰鐵材料與鋰智財服務商立凱電（5227）公告2024年第1季財報，合併營收1.14億元，儘管較去年同期衰退58%；但材料製造毛損已較去年同期大幅減少62%，合併報表稅後淨損0.83億元，也較去年同期減少14%。
由於2024年起調整材料產銷策略，材料產銷的虧損可望在未來季度獲得進一步改善。在技轉授權業務尚未大幅入帳以前，立凱電只接受高附加價值客戶訂單，以避免捲入中國低價戰。
對於主要的技轉授權業務，目前完成授權的歐美澳三家電池材料公司，其中 ICL 與 FREYR 已經通過當地政府環評，開始設廠。AVENIRA 則正靜待美國能源部批准補助建廠。公司也持續為歐美日韓鋰電廠與電動車、儲能客戶開發產品，與被授權客戶一起提高需求量，立凱電專注歐美市場並遠離中國殺戮戰場的政策，效果已逐漸發酵。
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