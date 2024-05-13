研調：歐洲明年100萬座 EV 充電基礎建設目標可期

為滿足近年電動車(EV)銷量遽增，各國政府、業者正齊力加速充電樁布建。DIGITIMES分析師江明謙觀察2023年全球主要地區公共充電樁市況，歐洲以74.4萬座保有量成為全球僅次於中國的第二大市場，占全球比重超過18.5%，其中，歐盟未來兩年每年公共充電樁新增數達20萬座時，2025年將達成100萬座的政策目標。

2023年歐洲74.4萬座公共充電樁中，超過51%集中在荷蘭、法國及德國三個國家，對照2023年這三國EV總銷量，也占歐洲EV市場比重超過43%。江明謙認為，EV銷售增加會帶動當地充電需求，吸引充電樁相關業者投資，荷、法、德成為歐洲充電樁保有量最高的三個國家。

江明謙觀察業者分布指出，歐洲前十大充電營運商市佔率合計僅占歐洲市場比重34%，反映充電服務市場分布較為平均，然而，當中僅3家為歐洲在地、且本業即為EV充電服務的業者，其他多為跨國公司，或能源相關集團轉投資充電服務的業者。

歐盟執委會(European Commission)遵循《歐盟綠色政綱》(The European Green Deal)提出的「Fit for 55」行動方案，建議2025年歐洲道路應布建至少100萬座公共充電樁，以滿足當地EV車主充電需求，並據以當作歐盟政策目標並要求轄下27個會員國齊力達標。江明謙表示，歐盟2023全年新增17.6萬座公共充電樁，當未來兩年每年新增數達20萬座時，即可實現100萬座的政策目標。

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