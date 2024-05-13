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台積電「抵嘉」 朴子這類房子正夯

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
嘉義房市示意圖。記者游智文攝影
嘉義房市示意圖。記者游智文攝影

台積電（2330）宣布將在嘉義科學園區興建兩座先進的封測廠後，東森房屋統計實價資料指出，朴子房市急速增溫，今年截至4月，預售屋交易量已達490筆，是去年全年134件的三倍，較2021年40件則成長逾十倍，成長力道強勁。

東森房屋嘉義朴子加盟店組長蔡慧汶表示，目前朴子房市主力已漸漸從本地客戶轉為外來客戶，490筆預售屋交易，華廈大樓達466筆，占比95%，顯示這些投資型客戶鎖定未來小資一族和小家庭的自住需求，多偏好華廈大樓。

蔡慧汶表示，嘉義科學園區位於太保，但周邊整體的生活機能仍需依賴朴子市區，因此嘉義科學園區迎來台積電，對於朴子和太保兩地房市都有正面的影響。

其中朴子市擁有多個學校、醫療設施和商業中心，交通便利更是一大優勢，嘉朴公路直接與科學園區、縣治特區、高鐵特區與國道1號相連，靠近高速公路與主要道路，南來北往都相當方便。

東森房屋研究中心經理葉沛堯表示，朴子市的房地產市場正處於蓬勃發展的階段，隨著台積電在園區內的投資，以及科學園區後續的規劃與興建，預計將帶動周邊經濟發展、人口增長與住房需求增長。尤其台積電「抵嘉」後更成為推動地區發展的重要動力，朴子市未來的房市發展前景值得持續關注。

朴子市近年預售屋交易情況。資料來源／台灣房屋
朴子市近年預售屋交易情況。資料來源／台灣房屋

台積電 房市

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