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雙北「頂尖機能宅」前十名曝 這二站房價4字頭

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
房市示意圖。記者游智文攝影
房市示意圖。記者游智文攝影

一般民眾買屋時，最在意的三大生活機能通常為通勤便利、採買方便、綠地空間。永慶房屋根據實價登錄資料，統計台北捷運各站周邊500公尺內擁有超市與公園的站點，並篩選出近一年房市交易量前十名。

其中，中山國小站榮登房市交易排行第一名，也是台北市唯一上榜的捷運站，近一年交易量292件。另外，土城區的海山站、新莊區的幸福站，近一年仍有4字頭房價，是榜單中房價最為實惠的站點。

永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，中山國小站周邊有全聯、家樂福超市，近晴光商圈，也鄰近晴光、新興等鄰里公園，新生高架道路與多條公車路線行經，交通路網發達。還有中山國小、新興國中等優質學區，各項生活機能完備。

不過，當地住商混合稍顯複雜，目前住宅平均單價69.8萬元，平均總價1,537萬元，與台北市中心其他捷運宅相比，房價相對親民，購屋壓力較輕，購屋需求穩定。

捷運府中站則以交易量266件緊追在後，陳金萍說明，捷運府中站位處過去舊板橋車站一帶，屬於板橋的舊市區，周邊生活機能已相當成熟，且商業活動熱絡，不論是日常採買或是逛街購物都能滿足需求。

另外該站與三鐵共構的板橋站僅一站之隔，即可轉乘台鐵、高鐵、捷運環狀線與國道客運，近一年住宅平均單價為59.4萬元，平均1,676萬元，吸引不少通勤族與有置產需求的民眾入主。

陳金萍指出，綜觀前十名榜單，板橋區共有3站上榜，分別是府中站、新埔新生站與新埔站，其中，新埔民生站與新埔站均坐落在熱鬧的新埔商圈，商業活動頻繁，能站外轉乘板南線與環狀線，且周邊有多路公車可供搭乘，且同時擁有中山公園與四維公園，提供休閒散步空間，可謂是交通、採買、休閒與學區等生活機能一應俱全。

從前十名榜單中也可發現，土城區的海山站與新莊區的幸福站4字頭房價最為親民，陳金萍指出，幸福站鄰近新莊舊市區，同時也緊鄰新莊副都心、頭前兩大重劃區，周邊公共設施、學區、商圈資源完善。

海山站則位處發展成熟的海山生活圈，日常採買方便，還有樂利國小、中正國中等學區優勢，加上鄰近海山捷運公園、土城運動中心及綜合運動場，居住環境相當優質，因此，二捷運站同時擁有超市與公園三大生活機能，房價相對親民雙重優勢下，購屋CP值高，是不少首購族群或是北市客換屋首選。

近一年雙北市十大熱銷機能宅交易價量。資料來源／永慶房屋
近一年雙北市十大熱銷機能宅交易價量。資料來源／永慶房屋

學區 房價 捷運環狀線

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