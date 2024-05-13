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中裕愛滋新藥臨床2a提前收案完成 今年底獲得數據分析

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導
中裕新藥董事長張念原。聯合報系資料照
中裕新藥董事長張念原。聯合報系資料照

中裕（4147）近日公告，該公司TMB-365及TMB-380兩個月合併用藥注射一次的抗愛滋病療法，臨床2a試驗已提前完成全部受試者收案，預計今年底獲得數據分析，若明年啟動臨床2b試驗，就可啟動與國際大藥廠的授權談判。

中裕公告，該公司TMB-365和TMB-380組合雙月注射愛滋病治療2a期臨床試驗，已經完成最後一名受試者的招募、並開始治療。本次臨床試驗目的係以TMB-380/TMB-365組合作為維持療法，採用每八周一次的給藥方案，以獲取雙抗組合有效性、安全性資料以及其他藥物動力學等資訊，作為評估及設計未來臨床試驗的參考。

中裕表示，這項研究的目標患者對象為已通過一線或二線治療，病毒量受到抑制的愛滋病患者，這在美國屬於這一類前線用藥的愛滋病患，估計高達60萬人以上。患者對象在此實驗中將轉換至TMB-365/380組合用藥並停止使用其他愛滋病藥。

TMB-380和TMB-365 都是為治療愛滋病患者而設計的單株抗體，若臨床2a試驗進行順利，預計2024年底至2025年初即可獲得數據分析。

由於TMB365/380已獲得美國食品藥物管理局（FDA）頒予Fast Track Destination資格。 是目前全球唯一具有不同機制的純單抗複方組合。全球競爭力定位在首創與最優（First-in-Class Best-in-Class）。臨床2a完成後獲得藥物有性效資料（Efficacy data），是國際大藥廠密切注意的重要關鍵。 中裕將得以和大藥廠進一步進行授權及商業合作討論。中裕規劃若明年可進入臨床2b試驗，將積極啟動與國際大藥廠的授權談判。

中裕 愛滋病

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