美東碼頭勞資談判 聚焦
貨攬業者指出，貨櫃海運價格的低昂，取決於供需問題外，其中，「人力」也是一大關鍵因素，近期美國東岸國際碼頭工人協會（ILA）即將續約，若勞資條件談不攏，工人罷工的可能性逐漸升高，不排除釀成海運新一波危機。
美國國際碼頭工人協會是代表東海岸及休斯頓與五大湖地區碼頭工人的工會，即將在10月續約的工人數量多達四、五萬人，而美國也將在11月展開總統大選，預期在政治考量的前提下，碼頭工人的訴求，將備受各方重視。
業內人士指出，美國各類工會在新冠疫情之後，成功爭取較佳薪資合約條件，加上先前拜登政府介入，成功促使西岸碼頭工人與資方達成協議，工人薪資在合約期間提高32%，預料ILA將尋求更高漲幅。
進一步說，美國公部門可能站在勞方這邊，但資方卻不一定會同意比西岸工人更高的續約條件，預期雙方可能展開一場拉鋸戰。
業者回憶，疫情期間的貨櫃運輸斷鏈、運價暴漲，除了全球貨量暴增，還有另一個關鍵是，碼頭、船上從業人員染疫，而人力問題無法解決，才間接導致塞港問題，而出現運輸斷鏈連鎖反應。
新冠疫情之際，美西碼頭工人議約的過程與結果，都牽動洛杉磯、長堤兩港的碼頭處理貨櫃速度與效率，當時成為業界聚焦所在。如今，同樣是全球貿易樞紐的美國東岸也將上演類似的戲碼，值此關鍵時刻，更受業界矚目。
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