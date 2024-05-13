貨櫃三雄上半年純益衝千億

從台北到台中的街頭，你可能會注意到一家藍色招牌、名為麵匡匡的台式拉麵店越開越多，它二○二二年推出後，至今快速擴展到六十五家加盟店，預計今年更會突破百家，追上十年前成立的台式拉麵龍頭九湯屋目前的店數。

2024-05-13 05:15