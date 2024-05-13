貨櫃三雄上半年純益衝千億
貨櫃三雄首季景氣回溫，合計獲利可望突破300億元，第二季在亞幣競貶歐美競相回補庫存刺激下，缺船缺櫃帶動運價大漲數成，法人樂觀預估，三雄上半年純益挑戰千億元。
近期，貨櫃三雄包括長榮（2603）、陽明 （2609）、萬海（2615）首季季報陸續出爐，牽引市場投資人眼球，其中，市場傳出這兩天法人投資機構密集開會，討論後續對海運產業的投資展望。
法人持續加碼投資貨櫃三雄。市場預期，在貨櫃海運市場現況不變下，本季貨櫃三雄的獲利動能將再挑戰疫後新高峰，上半年合計獲利不排除有千億元的可能。
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