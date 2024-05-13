貨櫃海運搶艙 再現瘋潮…長榮、陽明、萬海獲利動能強

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北報導
貨櫃海運搶艙潮來襲，疫情時的三大瘋狂現象再度上演。示意圖。 聯合報系資料照
貨櫃海運搶艙潮來襲，疫情時的三大瘋狂現象再度上演。示意圖。 聯合報系資料照

貨櫃海運搶艙潮來襲，疫情時的三大瘋狂現象再度上演，包括「按天報價、加價搶艙、長約改簽」，高價艙位已全面搶訂到下季，預期將牽動貨櫃三雄獲利動能再衝高。

歐美經濟復甦太快，貨攬業者指出，亞洲到北美、歐洲5月已全部滿艙，6月各大航商蓄積新一波漲價動能，將再度加收GRI(綜合附加費)，國內的長榮（2603）、陽明 （2609）及萬海（2615）業績將受惠。

業內人士指出，貨櫃海運的「瘋狂」不僅反映在運價上，而是牽動市場出現疫後首見的三大海運奇景。首先，報價不僅上漲且因市場變動太快，而從每周一次縮短至48小時一次，就是兩天報一次價格。業內預期，若這樣的情況不變，很快就會看到疫情時期「一天一價」行情。

其次，現貨價格當道。貨攬業者轉述市場現況說，現在貨櫃長約價形同失效，因6月以後的艙位嚴重不足、運價高漲，日前貨主與航商簽訂的長約價格，很難擠上船。進一步說，貨主想要搶艙，必須用「現貨價」上船，因為艙位不足的情況下，艙位將賣給能提供更高價位的人。

更誇張的是，有外電引述國際貨攬業者說法指出，由於市場緊張和航商策略調整，多家航運公司關閉報價系統的預訂機制，預期將到6月以後或更晚的時間才會重新開放。

進一步說，因為艙位賣光的緣故，即使願意支付更高的運費，也可能搶不到艙位，必須往後排隊。

其三，市場傳部分航線長約重議（改簽）。由於中國大陸五一長假後，歐美客戶補庫存需求突然暴衝，因此船舶都被調往歐美航線，導致部分較冷門的航線，如南美洲艙位受到排擠，致運價已先飆高到每大櫃（FEU）1萬美元的天價。

據業者轉述，因艙位大缺，部分貨主已被通知今年才剛簽的合約要重新談，而迫於現況，部分貨主也只能與航商改簽新約。

國內的物流業者指出，貨櫃漲價問題不僅本季，且已蔓延擴大到第3季，今年長約簽太少的客戶，現在恐怕要付高額的運輸費用。

此外，因應海運旺季來臨，貨主都在瘋狂加價中。隨著大陸五一長假結束，大陸出口再度出現搶櫃戲碼，歐、美貿易商已經感受全球運輸時間拉長，已造成缺櫃、缺船的壓力，開始提前布局提高庫存量，避免在7、8月旺季搶不到艙位。

漲價 疫情 航線

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