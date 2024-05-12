驚！打房打出新建案市場「搶房潮」 專家：政府這件事錯了

經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導
房市示意圖，非當事照。記者游智文／攝影
房市示意圖，非當事照。記者游智文／攝影

去年七月《平均地權條例》新修法上路，但馨傳不動產智庫執行長何世昌坦言，打房措施必須考量「人性」，而不是民粹似的逼政府做錯誤的決策；尤其《平均地權條例》新修法中的「預售屋禁止轉售」規定，的確杜絕投資客、炒房客短進短出，但反而讓預售屋更好賣了，因為真心想買的自住客會搶更兇。

何世昌分析，以往沒有「預售屋禁止轉售」措施時，買方如果沒搶到新建案開賣戶，至少還能加個幾十萬跟搶到第一手的人買，但現在這扇門被堵起來了，對於一心想買預售案的買方來說，除了跟建商買第一手產品外，沒有其他管道了。

何世昌強調，國內資金豐沛，再加上「預售屋禁止轉售」規定，尤其買方已對未來房價產生預期心理，買方怕買不到貨，所以建案開賣時必須搶、用力搶，結果就是出現新建案市場「搶房潮」情況。

何世昌直言，也許有朋友會說「買不到這個建案，去買其他地方建案也可以啊」、「買不到預售屋，幹嘛不去買中古屋」，但我們必須理解「一樣米養百樣人」，有的人非買新房子不可，他就不想買中古屋啊。

再者，他指出，新建案有一大批買方「不只認定區域、還認品牌」，因此在他們的選擇更少之下，導致部份品牌建商的建案一開賣就搶翻天。

總而言之，何世昌表示，若政府沒有足夠勇氣，針對錯誤的打房政策做出調整，很難讓目前新建案買氣潰散、甚至出現向下修正，認為今年的房價恐將繼續走揚。

建商 建案 預售屋

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