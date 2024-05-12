價格高卻生意很好的水果店 他在老闆身上看見「台積電」精神

摘要 作者與水果店老闆交流，獲得老闆長久經營的秘訣，並從老闆身上發現台積電精神。

我以前完全不喜歡吃水果，但近年意識到健康的重要性，因此現在每天都吃2種水果、假日吃3種水果。我很喜歡去一家叫「阿菊的店」買水果。

這家水果店的價格其實不便宜，但我發現他們的品質真的很好。我買過幾次菜市場的水果，雖然便宜，但吃不到水果的味道，於是還是回去阿菊多花點錢買。

水果店老闆的經營秘訣

雖然是常客，但我很少跟老闆聊天，直到最近的某一天晚上，我突然想吃鳳梨，於是跑去阿菊的店。這個時間沒什麼客人，我就和老闆閒聊了起來。

我問：「為什麼你們家的水果賣這麼貴，卻還有很多客人來買，到底有什麼厲害之處？」

老闆說，「你說的對，我們家的水果不便宜，但品質也比較好，其實我們家賣水果，有4個特色⋯⋯」

1.做好市場定位

一開始賣水果的時候，我們就在找市場定位。因為我們不想要低價競爭，也希望客人買到的水果是好吃的，有香濃的氣味，因此我們都是跟果農進中高價位的水果，雖然成本比較高，但能保障品質跟味道。

2.不吹冷氣，保持水果香氣

我們堅持擺出來的水果，都不吹冷氣，因為吹冷氣會導致水果的口感變差，有些品種甚至會失去甜味。此外，低溫、高濕度的環境也可能會讓水果更快腐爛、變質。因此，我們家的水果有很濃的香氣。

3.保持新鮮，不大量進貨

為了保持水果的新鮮度，我們盡量不要進太多水果，賣完再進貨。所以我們家每天都有新鮮水果。如果賣不完，水果變得不新鮮，我就不會拿出來賣，因為這會失去客人對我們的信任。

4.保證好品質

我們會確保每一顆賣出去的水果品質都是好的。定價較高也是向客人傳達，「你來我們這裡買，就不用挑水果」的訊息。

老闆最後強調，「我賣水果非常多年，觀察到很多人只是單純的吃水果，但真正懂得品嚐的人，都注重水果的香氣。就像是你剛買的鳳梨，每一天的味道都不太一樣，今天最好吃，等到明天，味道就有點甜了。」

在水果店老闆身上看見台積電精神

聽完老闆的分享，真的獲益良多。回家路上想起老闆的經營秘訣，也給我3個人生啟發：

1.發揮你的獨特價值

阿菊水果店找到自己的價值，不打價格戰，堅持主打水果的香味，仍然能找到目標客群來買水果。這就像是每個人都有自己的優缺點，只要能找到你的獨特價值跟天賦，然後不斷的發揮它，就能發光發熱。

2.小地方也有你生存的空間

有些人創業、做生意，總以為市場要大才會成功，其實不盡然，只要有需求，就有你能發揮的空間。只要有辦法生存下來，就會變成你的競爭優勢，其他人要進入也不會太容易。

如同水果店的老闆，最初也曾懷疑過自家的高價定位，擔心喜歡水果味的客人太小眾。但他為這個市場提供的服務很好，就能長久經營下去。

3.做任何事情，都追求零缺點的目標

我在阿菊買的水果，從來沒有品質不好的。這讓我想起，以前在台積電工作的時候，我們對品質的要求也是「零缺點」。如果平常做任何事情，都追求「零缺點」，在做任何決策時，你就會想得更深、更仔細，期望每次決策都是對的。

無論在工作或生活上，將會思考如何第一次就把事情做對，避免浪費了時間成本。

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