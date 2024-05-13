智慧經營／弘凱光電總經理曾智宏 從各自爬山 到團隊出擊

弘凱光電公司（5244）總經理曾智宏表示，公司在這三、四年進行團隊調整，從原來的功能型團隊變成專案型團隊，這一個經營上的調整，讓團隊不僅有研發人員，也有市場開發人員，可以定調市場做銷售比重，營運更有效率。此外，在管理上也致力於打造開放性空間，營造理性溝通的環境。

曾智宏看好車用光源、智能感測等產品發展，其中車用光源營收年占比一年內增加8.24%、整體已突破40%，預計還會再提升，整體看來，下半年市況與出貨都會比上半年好。

舉辦共識會議 熱轉營運

曾智宏表示，車用是公司目前主要的發展方向，預期在車用氛圍燈系列出貨放量、抬頭顯示器產品開始交貨之下，今年車用光源占比可望提升到五成；還有另外一塊是智能感測，智能感測包含消費性電子、穿戴、醫療等。

好的營運來自優質的管理，曾智宏表示，弘凱近期在做桃園總部的整修，想打造一個更開放的空間，將工作環境營造成能讓大家開放式溝通的場域，他強調，弘凱想創造一個讓大家可以理性溝通的環境，而不是集權式管理。

他提到，弘凱會透過舉辦共識會議，讓大家從過往的「各自爬山」到團隊合作，進而達到平行溝通的目的。弘凱目前的業務團隊在台灣及大陸，桃園總部約40多人，包含研發及銷售，中國廠則是製造及銷售團隊，董事長主要在中國，台灣營運則由曾智宏負責。

展望2024年營運，弘凱觀察目前市場景氣仍不明朗，第2季或下半年會較明確，該公司持續看好車用光源及智能感測產品需求，全年營運仍力拚年增雙位數百分比。

產能管理方面，曾智宏指出，儘管上半年市況較淡，旗下中國大陸深圳廠產能利用率仍維持七到八成，預計下半年隨著客戶需求回升，上、下半年營收比重估為4：6。弘凱整體市場及公司出貨狀況在下半年都會優於上半年。

此外，弘凱原先預計去年底投入的南通廠進度將延後投產，深圳廠產能仍足夠，預計這一、兩年逐步投入南通廠，不會一次性投入。

兩大事業體 營收迎活水

曾智宏說明，南通廠將蓋新的工廠，會打造成一個更適合高階產品的生產環境，因為深圳廠已經十幾年，廠房沒有辦法大幅增改，自有的新廠可以打造像是無塵空間、實驗室等，將一些需要特定法規及環境需求的產品，建置到南通廠開發新的高階產品。

展望未來，曾智宏表示，目前一部分感測元件產品將切到工控產業，朝向新的發展方向，已有一些產品持續布局到較大的工控廠，有小量的訂單，預期今年占比營收會慢慢上升，客戶現在正在進行量產計畫，是一個有明確發展的項目。

曾智宏指出，隨著產品應用到工控產業，工控應用發展能夠萌芽的話，預期在今年年底會有比較大的訂單，2025年有機會帶來較明顯的營收占比，可望在智能感測及車用光源兩大事業體之外，為營收挹注一波新的活水。

弘凱目前以大陸為主要市場，占比75%，台灣約4.3%、歐洲3%。

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