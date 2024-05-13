快訊

男持球棒搶銀樓打傷老闆夫妻 警上班途中發現合力逮捕

賴清德未拜會在野黨 在野批當選後「空白4個月」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

經濟選書／創新點子 跳脫既定模式思考

經濟日報／ 羅傑．馬丁
《豁然開朗的商業模式思考》書封。 早安財經／提供
《豁然開朗的商業模式思考》書封。 早安財經／提供

我的角色，正是質疑現有模式，以及構建新模式。高階管理者（主要是執行長）聘請我去幫他們改善公司績效，這通常意味著有什麼事情令他們失望或擔憂。也就是說，公司的運作不如預期，否則他們不會找我去想辦法。

為了幫助他們，我需要判斷：為什麼結果不是他們想要的？這些年我愈來愈清楚，幾乎所有案例中，成效不彰並不是因為不夠努力，而是因為用了錯誤的模式。

舉個典型的例子。有一個客戶曾問我，他的公司投入愈來愈多的時間與精力，用最嚴格的標準來篩選研發專案，結果專案的成果卻愈來愈不理想，公司已經多年沒推出真正的突破性產品。問題出在哪？

我很快就發現，該公司的研發模式，是先針對現有市場進行深入分析，然後淘汰不太有前景的產品，再投入更多時間與資源在比較有潛力的產品上。

乍看之下，這種模式很合理，但仔細觀察後我發現，這位客戶採用的方法，是以現有數據來預測未來的銷售。通常小幅度的創新，比較容易找到具體的市場數據來佐證，也比較容易被認可。相反的，突破性的創新往往缺乏足夠有說服力的市場數據，也無法證明未來會有龐大商機。

換句話說，這個看似合理的模式，其實有邏輯上的缺陷：你的決定必須依據可取得的市場數據，但那些真正突破性的創新，卻無法從現有的市場數據看出來。

那麼，有沒有其他模式可以替換呢？以前有，就是根據美國實用主義哲學家查理斯．桑德斯．裴爾士（Charles Sanders Peirce）的論點。他指出，歷史上沒有任何新概念是事先就獲得證實可行的。這表示，如果你在一個概念的發展過程中，堅持一定要先證明它的優點，那麼一個真正突破性的概念將會被你扼殺，因為你無法事先證明它的突破性。

所以，如果你要找出成功創新的點子，比較好的模式，是根據「邏輯」強度（例如問自己：為什麼認為這個點子很好？）研判，而不是根據「現有數據」的強度。然後，隨著你投入專案愈深，你要想辦法創造數據，以便測試及調整──或是取消這個點子。

拿剛剛提到的那位客戶來說，繼續不斷套用既有模式並非解決之道。解決這個問題，需要一種新的思考模式。

找出不同模式，已經成了我工作的核心。我通常不會接受客戶現有的模式，而是退一步問：是什麼因素，導致現有模式無法解決原本該解決的問題？更重要的是：思考這個問題，有沒有更理想的方式？

我對商業上的「模式」一直很感興趣，因為它們多多少少塑造了我們的一切。從小到大，在正規教育中，我一直探究師長教導我的模式。世界如何運轉，他們是怎麼知道的？他們確定嗎？那是放諸四海皆準的嗎？

提出這些問題是我學習的方式，也幫助我找到更好的答案。雖然我知道很多老師、老闆、客戶都覺得我窮追不捨的提問很煩，但也有不少人覺得我的提問很有意思，他們也會根據我們一起想出的答案，採取行動。這，正是本書的源起。

（摘自《豁然開朗的商業模式思考》，早安財經出版）

桑德斯 美國

延伸閱讀

把矛盾向外轉移！陸官媒：美國炒作大陸產能過剩 是大選候選人策略

美封殺華為 觀察人士：這一棒太軟 恐無效

520前海巡最大場掃蕩執法 金馬澎動員244人巡弋

全民權證／胡連 選逾五個月

相關新聞

貨櫃海運搶艙 再現瘋潮…長榮、陽明、萬海獲利動能強

貨櫃海運搶艙潮來襲，疫情時的三大瘋狂現象再度上演，包括「按天報價、加價搶艙、長約改簽」，高價艙位已全面搶訂到下季，預期將...

小火鍋、滷味、拉麵全進前3大 吾蜂用「願付價格」3戰略致勝！

從台北到台中的街頭，你可能會注意到一家藍色招牌、名為麵匡匡的台式拉麵店越開越多，它二○二二年推出後，至今快速擴展到六十五家加盟店，預計今年更會突破百家，追上十年前成立的台式拉麵龍頭九湯屋目前的店數。

貨櫃三雄上半年純益衝千億

貨櫃三雄首季景氣回溫，合計獲利可望突破300億元，第二季在亞幣競貶歐美競相回補庫存刺激下，缺船缺櫃帶動運價大漲數成，法人...

美東碼頭勞資談判 聚焦

貨攬業者指出，貨櫃海運價格的低昂，取決於供需問題外，其中，「人力」也是一大關鍵因素，近期美國東岸國際碼頭工人協會（ILA...

智慧經營／弘凱光電總經理曾智宏 從各自爬山 到團隊出擊

弘凱光電公司總經理曾智宏表示，公司在這三、四年進行團隊調整，從原來的功能型團隊變成專案型團隊，這一個經營上的調整，讓團隊...

經濟選書／創新點子 跳脫既定模式思考

我的角色，正是質疑現有模式，以及構建新模式。高階管理者（主要是執行長）聘請我去幫他們改善公司績效，這通常意味著有什麼事情...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。