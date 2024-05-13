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管理錦囊／釋放員工潛力

經濟日報／ 邱獻弘（中正大學企管博士、管理顧問）
釋放員工潛力。 圖/聯合報系資料照
釋放員工潛力。 圖/聯合報系資料照

選舉時，有些候選人當選機會小卻執意參選，並自認有能力逆轉勝。他們之所以意志堅定，應和個人的能力信念有密切關係。

「自我效能感（Self-efficacy）」是著名心理學家班杜拉（A. Bandura）提出的理論，是指一個人相信自己的能力可以達成目標的信念強度。換言之，自我效能感愈高的人，達成目標的信念也愈強。後來再從個人延伸至團體層次，提出「集體效能感（Collective efficacy）」概念，代表人們對其團隊能力可以達成目標的信念強度，且群體效能感和達成目標的信念呈正相關。

由於工作關係，經常遇到企業老闆抱怨員工能力不好、也不學習，我總是回說：「你太強了，員工才會弱」、「想要提高員工能力，你要先改變自己」。中小企業老闆大多擁有開疆闢土的勇氣與智慧，在商場上成功闖出一片天，加上擁有獨特的創業經驗與專業技術，自是養成強烈的自我效能感，認為自己的想法或做法都是最棒的，動輒要員工仿效學習，搞得員工綁手綁腳，難於釋放潛力。

這種自我能力的信念，在創業及營運初期確實有其必要性，然而企業發展到一定規模後，面對日益複雜多元、變化快速的經營環境，需要組織成員群策群力，故在心態上應從「自我效能感」，調整為以「集體效能感」為重，但帶領團隊必須兩者並重，就像籃球隊教練必須設法增強球隊的集體效能感，同時也要強化球員個人的自我效能感，方能提升整體戰力，贏得比賽。

企業在提高「群體效能感」方面，一直是人力資源管理重點之一，例如目標管理、團隊建立、績效管理，以及教育訓練等，但對於員工個人的「自我效能感」則較少觸及，領導者可以鼓勵員工透過下列五種方式來提高之：

一、復刻舊的成功經驗，相信自己會再成功：刻意讓自己沉浸於過去的成功經驗 ，相信自己會再次取得成功或好表現。

二、同類型的人成功，相信自己也會成功：如果看到和自己相似的人成功了，相信自己也可能會成功。

三、接受自己敬佩的人或成功者的忠告：主動尋求有聲譽或自己敬佩的前輩指導，告訴你能做什麼、不能做什麼。

四、想像自己有非常棒的表現：想像自己在做什麼，且做的有多麼好的畫面。

五、保持正向情緒與身體感覺：負面的情緒與身體感覺，是自信心的最大殺手，應予避免。

創業 力可

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