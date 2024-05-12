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群益期貨為地球而跑 轉動永續不間斷

經濟日報／ 記者王皓正／台北即時報導

為了響應世界地球日並關懷員工身心健康，群益期貨再度號召員工及眷屬約50人參加4月28日「2024國家地理路跑-RUN FOR EARTH為地球而跑」的永續活動，除了一同響應減碳作為，也讓同仁透過參與多元活動，紓壓放鬆身心靈，以達工作及生活的平衡。

本次群益期貨除了開放同仁參與4.4公里的休閒組以外，更鼓勵同仁挑戰9公里組別並獲得熱烈迴響，許多同仁設定更高的健康目標並成功突破自我！活動當天雖不時飄著毛毛細雨，但絲毫不影響同仁的堅持與熱忱，仍以實際行動展現對地球的熱愛與關懷，呼應「群益ESG、永續未來」的企業願景。也希望透過此次活動，延續同仁對於永續發展議題的關注與重視。

群益期貨為檢視公司營運活動中，直接或間接溫室氣體排放情形，於111年開始執行溫室氣體盤查作業，藉由盤查結果據以擬定相關減量作為。並於今(113)年進行112年度ISO 14064-1溫室氣體盤查作業，針對類別一及類別二之數據，於4月取得會計師出具相關聲明確信報告，以實踐企業對於永續發展的承諾。

群益期貨除了持續為世界地球日的理念和員工健康的發展而努力，今年亦配合集團推動孕婦媽媽包計劃，給予孕婦員工更多的關愛與支持，並提升工作舒適度和幸福感。群益期貨堅信唯有透過不斷努力，才能實現ESG的永續目標！

期貨 群益

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