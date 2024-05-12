鋼筋新盤價 有望向上

豐興（2015）、威致（2028）、海光（2038）等鋼筋廠上周祭出降價吸單策略奏效，各業者普遍有新單落袋，預期本周新盤價可站穩在平盤之上。後市隨國際廢鋼有望看漲，將推升鋼筋行情。

市場人士表示，國內鋼筋市場4月中旬起買盤告一段落，加上國際廢鋼交易行情持平，鋼筋廠對於鋼筋盤價和廢鋼收購價連續兩周持平，惟上周鋼廠為刺激買氣，看準國際廢鋼行情走跌，相繼降價求單。

以豐興為例，上周鋼筋盤價和廢鋼收購價各跌價每公噸300元，鋼筋牌價為每公噸1.94萬元、廢鋼為每公噸1.06萬元，使得鋼筋流通行情跌至每公噸1.84萬至1.87萬元區間。

歷經近一周接單運作，全台業者都有新單進帳，少者數千公噸、多者有2萬、3萬公噸，初估業界合計超過10萬公噸訂單落袋；原料行情則變化不大，業界研判本周鋼筋新盤將站穩在平盤之上。

未來廢鋼市場若有風吹草動，鋼廠將可順勢展開新波攻勢。不過，較為不利的是全台進入梅雨季節，影響工地施工進度，對鋼筋需求衍生延遲效應，左右市場買氣。

展望今年，法人認為，國內重大公共工程如台北捷運萬大線、桃園捷運綠線、淡海大橋、第三液化天然氣接收站工程、鐵路高架化與站體工程、航空城開發案、國道橋樑補強工程等正如期展開。科技廠如台積電（2330）、大立光（3008）、台達電（2308）等廠房工程也正啟動，加上各式社會住宅案相繼推出，有利鋼筋需求維持穩定成長。