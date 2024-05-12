中鋼6月將開平高盤 結束連兩個月「明平暗降」盤勢

經濟日報／ 記者吳秉鍇／高雄報導
中鋼。 聯合報系資料照
中鋼。 聯合報系資料照

中鋼（2002）將於本月14日開出6月盤價，在中國大陸嚴查不法出口，以及鐵礦砂行情止跌回升拉漲亞洲及歐美等地報價，市場預期中鋼新盤可望以平高盤定調，結束連兩個月「明平暗降」盤勢。

法人表示，先前大陸鋼市由於內需無法支撐產量去化，當地業界紛紛採低價外銷解套，導致全球各區塊市場行情節節下滑，加上上游鐵礦砂4月初失守每公噸100美元大關，一度引領主力底材熱軋價格下探，並拖累其他鋼品如冷軋、熱浸鍍鋅等同步走軟。

不過，4月中旬起市況回溫，大陸當局面對各國反傾銷調查壓力，開始嚴打不法出口 ，中鋼協並要求鋼廠減產穩價，促使鋼價進入築底階段。

同時煤鐵價格反彈，以鋼礦砂來看，由底部每公噸99美元一路攀升至目前118至120美元區間，漲幅近二成，焦煤也由每公噸230美元翻揚至245美元水準，激勵各地貿易商和鋼廠相繼調升報價。

以美國熱軋為例，近一個月來現貨行情由每公噸820至830美元漲至近900美元；亞洲熱軋出口報價由每公噸540一路喊漲至每公噸600美元。

亞洲一級鋼廠也有表態，台塑河靜鋼廠10日宣布6、7月交貨熱軋報價調漲每公噸20美元，新價為每公噸595至605美元；大陸寶鋼也以平高盤開出6月盤價，熱軋漲人民幣每公噸50元。

中鋼指出，6月新盤確實已無跌價空間，後市則須觀察大陸調控低價外銷鋼品及內銷需求復甦狀況。市場預期，中鋼下月新盤可望開平高盤；其中，熱軋傾向小漲。


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