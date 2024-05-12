母親節助攻 餐飲業績看升

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北報導

餐飲業第2季是傳統淡季，不過母親節檔期將使5月營收明顯跳升，也是第2季業績能否淡季不淡關鍵。包括王品（2727）、瓦城（2729）、漢來美食（1268）表示，今年母親節前夕旗下餐廳訂位已有八到九成滿，看好5月營收有一波高峰可期。

漢來美食表示，旗下餐廳從上周末就開始推出母親節優惠，宴會廳除推出母親節外帶團圓餐，今年更首度於巨蛋宴會廳推出內用主題宴會，均有亮眼成績，母親節前夕整體訂位已達九成、預估檔期業績較去年成長10%。

其中表現最突出的是吃到飽餐廳，島語自助餐廳幾乎一開放訂位就秒殺，漢來海港自助餐廳訂位幾近全滿，周末、假日午晚餐均加開兩輪用餐訂位搶客。中餐廳包含名人坊、漢來蔬食、上菜片皮鴨、溜溜酸菜魚等，母親節訂位都超過九成。

瓦城表示，5月母親節檔期訂位達九成滿，其中以瓦城、時時香及1010湘表現最佳，有機會再創同期高峰。集團旗下五大品牌聯合推出母親節限定套餐，並於5月感恩月檔期推出周末限定活動，帶動來客成長。

母親節 漢來美食 瓦城

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