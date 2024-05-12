豆府、王品、漢來美食等Q1獲利佳 餐飲績優生拚年賺一股本
餐飲股今年以來雖遭逢食安、疫後報復性消費紅利略為退燒影響，但從首季財報看來，不少個股今年仍可望大賺一個股本。除獲利前段班的豆府（2752）、瓦城（2729）、王品（2727），包括首季財報黑馬漢來美食及毛利率回升的八方雲集，今年亦有望挑戰賺一股本。
餐飲股首季財報陸續出爐，目前以漢來美食（1268）單季每股純益（EPS）4.73元暫居第一。由於漢來美食是餐飲股中宴會占比最高的，首季受惠企業尾牙春酒旺季，加上去年第4季開出台北漢來大飯店館內餐廳已開始獲利，激勵首季財報表現。漢來美食首季稅後純益2億元，季增近五倍、年增57.1%。法人表示，因春節效應，漢來美食首季獲利應會是全年高峰，全年挑戰賺一個股本。
豆府股本小、獲利高，股價穩居餐飲股王寶座，首季EPS 3.9元亦是歷史同期次高。豆府表示，台灣消費內需景氣相對穩定，加上公司多品牌與多角化營運方針，持續增加各品牌營運門店數，有利業績續航。豆府首季稅後純益1.02億元，年減2.8%，法人估，豆府今年有望維持去年高檔表現，挑戰賺1.5個股本。
王品首季稅後純益3.1億元，年減16.9%，單季EPS 3.77元，營業利益率6.47%，較去年同期下滑超過2個百分點，主要受大陸市場消費景氣和閉店拖累。王品4月遇到食安逆風，不過隨危機處理告一段落，加上母親節檔期消費者回流，可望逐漸站穩腳步。
法人估，王品今年仍將賺逾一個股本，但獲利表現將較去年下滑，主要是大陸市場變數大。
八方雲集首季稅後純益1.57億元，年增18.2%，EPS 2.36元，創同期新高。同時首季毛利率回升到35.71%，顯示原物料價格上漲壓力已緩解。展望後市，市場看好，八方雲集可望受惠美國持續展店，以及梁社漢排骨恢復展店動能，全年有望回到賺一個股本行列。
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