鄉林集團（5531）暨鄉林文教基金會，11日在雲林科技大學舉辦「雲林100堅持故事」徵文頒獎。董事長賴正鎰表示，雲林是他的故鄉，所以「雲林故事、鄉林來傳承」，鼓勵鄉親們把自己擇善堅持與不斷創造，追求美好的堅持故事，以文字寫出紀錄。

雲林縣長張麗善親自到場頒獎，她肯定每一個力守崗位堅持到底的故事主角，也為雲林人感到驕傲。

賴正鎰指出，鄉林集團創立40多年來，始終堅持打造極致生活美學，呈現真善美生活體驗，以「堅持執著、品質保證」作為鄉林核心經營的理念，深獲喜愛鄉林與涵碧樓品牌的國人青睞。

他強調，不論規劃、施工及選地等各方面，鄉林堅持給住戶最美好、最富人文品味的生活品質，因此鼓勵鄉親們把自己擇善堅持與不斷創造，追求美好的堅持故事，以文字寫出紀錄。

張麗善感謝賴正鎰拋磚引玉，為地方注入了新活力，也將雲林人的堅持與良善，充分表現無遺，賴正鎰在日月潭經營涵碧樓相當成功，她向賴董事長爭取回故鄉雲林投資，沒想到這個願望真的快要實現了。

張麗善說，賴董事長除了要回到雲林蓋第二座涵碧樓，讓雲林能跟著涵碧樓登上國際旅遊地圖，他還要在斗六市中心蓋一座飯店宅，讓雲林人充滿期待，希望雲林豐富的觀光資源，能讓觀光人次很快突破2,000萬人次。

立委張嘉郡也肯定鄉林回鄉投資，看到這麼多堅持故事，覺得很感動。她也宣布，立法院長韓國瑜選定國慶焰火在虎尾高鐵特區，希望能帶動雲林觀光。

今天頒獎共表揚160位故事主角，傳頌堅持精神。故事主角之一的郭和昌醫師，被朋友暱稱為「Kawasaki郭」，是亞洲知名的川崎症權威專家，為了讓病童能即時獲得最妥適照顧，他與團隊共同研發出一秒就可以辨別川崎症的紅外線光學裝置。他在受獎時，感謝鄉林集團讓更多人看到雲林人堅持的故事。

濃厚甘醇的醬油香，是華人飲食當中重要的記憶，身為西螺大同醬油第五代經營者的經理曾士豐，接班後從四個面向著手轉型，第一從制度面全面做國際認證，第二在產品產發上不斷創新，第三對外形象升級，因此創立觀光工廠打造黑金釀造館，第四設備升級，也就是自動化生產提升產能，他的故事正是帶領百年企業不斷挑戰突破。

鄉林文教基金會為搭配活動主題「堅持」，邀請歌手翁立友到場演唱經典歌曲「堅持」，向雲林人的堅持表達敬致之意。今天適逢母親節前夕，婆婆媽媽最愛的芒果公主-喬幼也受邀到場演唱膾炙人口的歌曲，讓雲林人度過一個溫馨快樂的午後時光。

此次徵文活動，共收到200多篇精采故事，包括百工百業的農民、職人、老師、台語詩人等業別，熱情參與，每一篇故事都極為精彩。

為了讓這些堅持與價值繼續傳頌出去，且不造成遺珠之憾，因此經過評選後，決定增額錄取選出160篇，鄉林文教基金會邀請地方首長到場頒獎表揚之外，更贈送堅持故事主角一張日月潭涵碧樓住宿券，之後也會將獲獎精彩故事集結印刷成書，送給雲林縣政府各單位及各鄉鎮市圖書館。 鄉林集團暨鄉林文教基金會11日舉辦「雲林100堅持故事」徵文頒獎。記者宋健生/攝影 鄉林文教基金會頒獎表揚160位故事主角 ，傳頌堅持精神。記者宋健生/攝影 獲獎的川崎症權威郭和昌(中)與鄉林董事長賴正鎰(左)、雲林縣長張麗善(右)合影。記者宋健生/攝影

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