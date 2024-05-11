百悅產後護理之家10周年慶 獲頒台中市優良護理人員獎
台中市知名頂級產後護理之家「百悅庄」成立逾10年，11日舉辦十周年慶嘉年華活動，吸引超過300多個家庭回娘家；業者用心準備精彩活動，以家庭為中心，結合傳統抓周古禮，規劃一系列親子育樂遊戲，讓大朋友、小朋友都能報名參與，有吃、有玩，熱鬧非凡。
百悅庄董事長謝金靜表示，今年母親節5月12日適逢國際護師節，三喜臨門，別具意義。百悅產後護理之家護理長康雯欣，獲得2024年台中市政府表揚優良護理人員獎；在今年表揚典禮中，百悅庄也是台中市唯一一家，非醫院附屬的獨立型機構護理人員獲頒此殊榮，肯定護理照護人員優異表現。
這是百悅庄繼2023年度護理長簡秋蓮、護理師廖心喬獲頒資深、優良護理人員表揚後、今年二度蟬聯拿下台中市優良護理人員獎。
百悅產後護理之家在全台首創，專業為坐月子量身打造的會館，在業界首屈一指，一直是當地最熱門搶手的月子中心，號稱 ｢最愛老婆的男人都在百悅庄！｣ 在競爭激烈的台中月子中心市場，獨立型的百悅產後護理之家，在台中地區長期維持獨占鰲頭之姿。
據了解，舉凡政商名流、上市櫃公司二代、知名企業、知名品牌二代皆指名入住，月子中心的高端服務廣受好評。
「女人最重要的人生階段，就交給百悅產後護理之家。」謝金靜進一步補充說，百悅庄首推雙護理長制，創新保母專車護理師到院接寶服務，不斷走在服務差異化的前端，堅持提供有別於醫院，專業又有溫度，貼心、用心、像對待家人般的照護。
她強調，百悅庄樹立最高品質的服務與照護標準，每年舉辦三大活動：5月周年慶、中秋團圓回娘家、聖誕感恩派對，以真心與愛為出發點，透過終身會員制服務，以及節慶活動的相聚，成為媽咪們永遠的第二個娘家。
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