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台化、南亞營運回溫 業者：看好第2季表現優於首季

中央社／ 台北11日電
台化董事長洪福源。聯合報系資料照／記者魏鑫陽攝影
台化董事長洪福源。聯合報系資料照／記者魏鑫陽攝影

石化業走過需求不振、產能過剩等不利因素，觀察台塑四寶旗下的南亞台化營運持續回溫。業者表示，今年似乎看不到「金三銀四」的傳統市況，但「旺季是實實在在存在的」，在訂單增加、油價下檔有撐下，看好第2季營運表現優於第1季。

台灣石化業近一年多來歷經終端需求不振、產能過剩及中國官方屢次宣布取消對部分產品的關稅優惠等打擊，導致市況一直在低谷盤旋；不過觀察台化4月營收新台幣321.47億元，受惠成本支撐、下游回補庫存激勵，月增6.9%，年增26%。

南亞4月營收218.8億元，包括電子材料、化工、聚酯、塑膠加工等4大產業市場都增溫，單月合併營收創7個月來新高，月增1.6%，年增2.5%。

台化董事長洪福源指出，3、4月是市場常說的「金三銀四」旺季，但以4月中國聚酯纖維均價每噸人民幣7697元來看，僅優於2021年4月的每噸7476元，價格上不去，今年好像看不到旺。

但產量面向則有不同面貌，今年3月底產能8049萬噸，比2020年增加近2000萬噸，第1季平均開動率86.6%，顯然需求是存在的，只是產能過剩，經濟成長不夠，壓抑著市場，感覺不到而已，「旺季是實實在在存在的」，第2季預估將優於第1季表現。

南亞即將迎來瓶用酯粒、工程施工旺季，其中聚酯粒已成功將回收粒推廣外銷到日本，且美國客戶也擴大回收瓶用酯粒的採購量；另外，化工產品中的丙二酚則爭取到日、韓地區客戶長約訂單，帶動交運量提升，為營運製造動能。

除此之外，隨著低軌道衛星等產業逐漸發酵，南亞表示，網通、低軌衛星及半導體等應用領域訂單增加，且銅價上漲可望帶動電子材料價、量齊揚；而中國推出家電換新政策，刺激消費性產品銷售動能，也可望推升電子材料、載板等業績增溫。

雖然4月營收表現遜於3月，但台塑認為，第2季進入石化產品需求旺季，且亞洲有14座輕裂廠歲修，合計年產能849萬噸，影響乙烯供應減少118萬噸，下游衍生物配合歲修或減產，市場供給減少， 加上步入營建、汽車、家電、塗料、鞋材及食品包裝等產業的需求旺季，有利台塑第2季營運表現優於第1季。

法人分析，伊朗與以色列互相空襲結束，風險因素下滑，加上市場認為全球油品需求低於預期，以及市場預估美國聯邦準備理事會（Fed）第1次降息可能為今年11月，導致油價上檔承壓；不過研判以色列難以同意哈馬斯重新掌權的停戰條件，地緣政治風險仍然存在，油價下檔仍有支撐，台塑四寶第2季營運表現可望優於第1季。

南亞 台化 營收

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