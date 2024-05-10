向榮生技公告 通過日本厚生省細胞培養加工設施查核

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導

向榮生技（6794）10日公告，該接獲日本厚生省（Ministry of Health, Labour and Welfare, MHLW）通知通過細胞培養加工設施查核，取得特定細胞加工物製造認定證；同時公告股票創新板初次上市前現金增資發行新股承銷價格為每股58元。

向榮生技自建的異體細胞庫也已在2022年通過美國FDA Master File認證，成為全世界已知第二家且是亞洲第一家通過認證的案例，堪稱「含金量最高的異體細胞庫」，除了供自己使用之外，也已開始接收國內產學研界合作。

此外，向榮生技已成功打造符合PIC/S GMP的細胞製劑廠，目前已通過日本PMDA的CPC查核，並已向台灣衛福部申請查核，目標明年通過認證後， 同樣可開始接受台灣及亞洲國家的委託代工訂單。

向榮生技並公告，為配合創新板初次上市前公開承銷辦理現金增資發行普通股2,673,000股，每股面額10元，計26,730,000元，業經臺灣證券交易所股份有限公 司113年4月12日臺證上二字第1131701472號函申報生效在案。

本次現金增資採溢價方式辦理，競價拍賣最低承銷價格為每股50元，依投標價格高者優先得標，每一得標人應依其得標價格認購，各得標單之價格及其數量加權平均價格為69.68元，高於最低承銷價格之1.16倍，故公開承銷價格以每股58元發行。

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