全球貨櫃運價全面瘋漲 SCFI飆漲18%

本周最新出爐的貨櫃輪運價瘋狂大漲，最新一期上海集裝箱出口（SCFI）運價指數昨（10）日狂飆18%，連五漲，四大航線運價全面噴出，漲幅達兩成以上。

SCFI運價指數運價直接突破2,000點關卡，指數大漲365.16點來到2,305.79點，周漲幅18%；四大主要航線運價全面上揚，遠東到歐洲運價每TEU（20呎櫃）達2,869美元，周漲幅24%；遠東到地中海運價每TEU（20呎櫃）達3,915美元，較前一期上漲21%。

遠東到美西每FEU（40呎櫃）達4,393美元，較前一期上漲791美元，漲幅22%；遠東到美東每FEU（40呎櫃）達5,562美元，較前一期上漲901美元，漲幅達19%。

業者指出，全球都小看紅海地緣危機對於全球貨櫃輪的供、需衝擊，船舶被迫繞行好望角， 使得運輸時間增長，各家海運公司的船舶調度困難度拉高，每周航行歐洲的船舶大、小還常常不同，造成客戶想出貨時會找不到艙位。

隨著五一長假結束，大陸出口再度出現搶櫃戲碼，歐、美貿易商已經感受全球運輸時間拉長，已造成缺櫃、缺船的壓力，開始提前布局提高庫存量，避免在7、8月旺季搶不到艙位。

最新一期的運價走勢超狂，國內物流業者表示，沒想到大陸五一長假結束後需求量這麼大；加上航商之前因應五一長假，投入船舶數減少、提高空白航班的比率約15-20%，造成北美線5月初就已經找不到艙位，目前都滿艙到月底，要出貨要等6月才有船班。 SCFI指數及主要貨櫃輪航線運價變化 圖／經濟日報提供圖／經濟日報提供

商品推薦