企業生日快樂／住商機構KPI量化 營運更穩健

住商機構董事長陳錫琮在宜蘭鄉下長大，退伍後就進入房仲業，從基層做起，一路做到董事長，且一做就是30年以上，陳錫琮表示，喜好以將管理科學化，不論是人源、客源、案源上，只要透過科學方法，設計出量化的KPI指標，就可用數據找出營運的問題，可讓公司保持穩健的營運。

陳錫琮過去從信義房屋出身，起初在信義待了16年，2005年時，住商與信義策略聯盟，被派到住商擔任執行董事，陳錫琮表示，自己大概什麼職務都做過，從房仲、店長到區域主管、人力資源等，算是慢慢往上爬，後來成為總經理，然後擔任董事長。

有趣的是，陳錫琮加入房仲體系，竟然是因為想改善自己內向的性格。他表示，由於很內向，當初退伍就訂定目標，工作要找業務性質方面，可讓自己在社會中成長比較快，當時投了瓷磚、報紙等業務，結果信義房屋最早錄取，於是就投入這個產業，沒想一做就是30年以上。

談起一路以來的經營管理哲學，陳錫琮表示，進入住商後，首要工作就是將管理科學化，其實房仲管理就像預防醫學，管理是一門科學，而不是直覺，房仲業無非就是人源、客源、案源、營運等四項資源，他將四項資源結構化、模組化，設計出量化的KPI指標，使用數據推出營運健檢報告，每三個月就會檢查一次，找出各分店的缺口，做到「提早檢查、及早治療」的目的，可以避免分店業績繼續惡化，能改善各區業績排名後段的店東。

除將管理科學化，陳錫琮也注重身心平衡。他表示，常常運動，也喜好打羽球，運動對工作來說很重要，有助維持思緒，也可調解工作壓力，在工作上有正面的幫助，而總部也推廣羽球運動，同仁每個禮拜都可到球場打羽球，放鬆身心靈更有助於日後的工作效率。

此外。陳錫琮表示，工作最重要就是要有成就感，如果說做一份工作可以利人利己，就很有意義。

當年仲介業沒有立法，比較黑暗有風險，自己也是一路走來幫助有需要的人，看到顧客因為自己買到滿意的房屋，就會成就感滿滿，而這一行更不會有無聊的一天，因為每天面對的人都不一樣，成交狀況也不一樣，因此只要有心進入房仲業，就會有豐富的收穫。

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