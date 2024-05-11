企業生日快樂／住商機構 幸福願景 追求共好

住商機構大事紀 圖／經濟日報提供

國內最資深的不動產經紀業加盟品牌住商機構成立於1979年，今年邁入第45年，住商機構不僅坐穩國內五大房仲業者，更是兩岸房仲龍頭。

以台灣市場來看，住商機構為台灣單一品牌規模最大的房仲業者，店數達784家，2014年成立的大家房屋也達252家，進入台灣前十大業者之林；2003年成立的中國住商，店數已達2,500家，全機構分店數超過3,536家，穩居台灣兩岸最大品牌。

強強結盟 同業深度合作

住商機構旗下擁有兩大品牌，包括住商不動產與大家房屋。1979年創辦人李志忠成立住商不動產企畫研究室，後由前任住商機構董事長吳耀焜取得經營權後，更名為住商不動產，於1989年首創專業房仲連鎖加盟系統。

為穩定發展，住商不動產先後與中信房屋、信義房屋（9940）結盟。住商機構董事長陳錫琮表示，當初住商的股東都是從大台北仲介聯盟出來，而前任董事長吳耀焜認為仲介產業應強強聯手，才會先找上中信房屋，不過後來中信房屋想要專注經營現有團隊，因此住商轉向與信義房屋進行深度合作。

住商機構小檔案 圖／經濟日報提供 經過多年合作默契，後來透過股權持有的方式，讓住商機構與信義房屋成為所謂的「泛信義集團」，並導入新的營運模式，也為住商機構發展奠下新的基石。

2005年陳錫琮到住商擔任執行董事，協助總經理處理事務，當時住商店數不到200家，在加盟業者選擇排名中，落後在東森、中信之後；二年後陳錫琮接任住商總經理，在他帶領下，住商不動產穩健成長至564家，成為單一品牌最大業者，在此同時，2014年增加大家房屋品牌，與住商不動產統稱為住商機構。

多元支援 造就不凡價值

陳錫琮表示，能成為領導品牌的重心不僅於展店速度，心靈修養的提升也至關重要，多年來秉持崇德尚愛的經營本質，用心服務每位客戶，才能有如此好的佳績。

有鑑於產業顧客及同仁均有年輕化、資訊化的轉變，住商機構在2021年又重塑經營理念，以「我在住商，我幸福我驕傲」為新的企業願景，以顧客、同仁、夥伴為三大核心，堅守信念，幫客戶開啟家的美好；永保熱情，為家人創造幸福；齊心合力，與夥伴共享榮耀，多年來以仁德與誠懇踏實為企業核心價值，用心服務每一位顧客，且珍視每一間加盟店的夥伴關係，提供多元服務。

陳錫琮指出，45年來不斷追求精進，持續躍升，面對新世代，日後將以為顧客、同仁與夥伴們幸福歸納出的15項工作重點之「15把金鑰」，協助分店營運上增加績效，讓客戶、夥伴們都能看見幸福與驕傲。

陳錫琮表示，經歷過疫情的洗禮，房仲業面臨許多新挑戰，住商機構一如過往，秉持45年的初心，面臨一波波時代巨浪，仍能坐穩不動產經紀業第一的龍頭地位，店數成長之餘，並為加盟店打造最完整多元的支援服務，共創第一品牌的不凡價值。

他指出，台灣不動產經紀業相對成熟，對於領導品牌來說，關鍵不只在於量的成長，更在意質的提升，服務業必須回歸到「以人為本」的經營本質，透過質的提升，成就良好循環。

因此住商近年致力推廣「15把金鑰」，透過手把手的指導，不僅能讓新人快速成為即戰力，對於已經進入接班期的資深加盟店，亦能化繁為簡，讓經營無縫接軌。

陳錫琮認為，45年來不斷成長精進，綜觀未來，面對兩岸各自的更多挑戰，但只要能夠抱持社會共好的本心，持續提供消費者更優質服務，並且能貢獻企業力量，不只提升產業形象，更能為社會進步貢獻心力，而唯有產業提升，彼此共好，才能為消費者創造更大價值。

商品推薦