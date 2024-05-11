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台塑總管理處總座林善志坦言 時間才是最大成本

經濟日報／ 記者魏鑫陽／台北報導

對於外界關切全台最大企業自辦都更指標案台塑（1301）敦北總部進度，台塑總管理處總經理、台塑建設董事長林善志坦言，原本預期都更案兩年半到三年的時間就可以通過，沒想到歷經兩任台北市長、前後時間約八年才核准定案，這段期間包括物價、工資等都明顯上漲，直呼時間才是最大的隱藏成本。

林善志表示，台塑總部都更案從2015年9月申請都更範圍開始，到2023年8月完成地主分配比例審查，前後歷經七年又十個月的時間。而且這還是因為獲得100%地主支持，符合北市府「168」快速審查條件，獲主管機關加快審查、縮減流程18個月的獎勵，順利加速推進進度，否則所需時間恐會拖得更久，而整體建造成本可能又會有所變化。

依據台塑都更案規畫，仍維持現有前端二棟商辦大樓、後端一棟住宅大樓的主架構、樓層數不變。

台塑 都更

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