台塑總部都更成本飆...兩因素 總金額增至210億

經濟日報／ 記者魏鑫陽／台北報導
台塑總管理處總經理、台塑建設董事長林善志。 台塑企業／提供
台塑總管理處總經理、台塑建設董事長林善志。 台塑企業／提供

全台最大都更案-台塑（1301）總部敦北都更案建造成本增逾五成，引發媒體、股東與台塑集團員工關心，對此，台塑總管理處總經理、台塑建設董事長林善志說明，主要受兩大原因影響，分別是：造價上漲、都更面積增加。

其中建造成本由原本規劃的139億元，上漲到210億元，總共增加了71億元；而樓板面積則由原先的53,283坪，變為58,007坪，增加4,724坪。這也造成台塑都更案的三大地主：台塑、南亞、台化，對台塑建設委建費用跟進調高。

台塑敦北總部都更大事紀 圖／經濟日報提供
台塑敦北總部都更大事紀 圖／經濟日報提供

林善志表示，台塑總部都更案從2015年9月開始申請，到2023年8月通過，歷時七年又十個月的時間，而中間還有疫情的影響，特別是疫情過後，鋼筋水泥等原物料價格飛漲，加上基本工資上調，造成整體造價成本上漲。

他指出，2018年時每坪平均建築成本約在22萬元，但現在平均建築成本已經來到30至33萬元，每坪造價至少差了八萬元。

另一方面，台塑大樓原本權狀面積為37,377坪，最初依法申請都更獎勵面積為15,906坪，加計後最初送審面積為53,283坪。而北市府原本扣除各樓層梯廳連結走廊之容積約6,000坪，但經行文內政部營建署後，內政部函示1996年以前建物無梯廳之規定，所以梯廳連結走廊部分可計入容積。經北市府重新審查後，另也將各樓層電梯後側及兩側也列入建築面積後，增加871坪，最後核定面積則為54,154坪。

但，2021年5月內政部修改都更計畫，將容積獎勵提高為原容積之1.2倍，為此，台塑總部大樓都更案重新送件，獎勵面積由54,154坪再增加3,853坪，變為58,007坪，較最初送審時的53,283坪，增加了4,724坪。

林善志強調，因為造價上漲、都更面積增加這兩大因素，讓台塑總部都更案的整體建造成本，由最初的139億元，一舉突破200億元大關、來到210億元，共增加了71億元。

台塑集團 都更

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