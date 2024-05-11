微風之夜 刷出14.6億新紀錄

母親節是百貨零售業上半年最重要檔期，百貨業各自出招吸買氣。一年一度時尚購物盛事微風之夜「Parisian Night 浪漫巴黎之夜」於昨（10）日晚登場，今年推出的百萬精品和千萬珠寶品項超過百件以上，2024年微風之夜全檔期業績達到14.6億元，較去年成長近5%，再度刷新紀錄。

新光三越則邀日本國際攝影藝術家蜷川實花將最新展覽系列「瞬間的永恆」海外首展帶到台灣，於新光三越Diamond Towers閃耀登場，將帶動50%來客數成長。

微風集團策略長廖曉喬表示，今年微風廣場有很多大改裝，幅度達25%，是今年的主要重點，從LOEWE店面全面擴展、GANNI全台首間形象店、BALENCIAGA移位擴大、引進WHITE PLUS、義大利手工皮件Lilimill、Max&Co、2020EYEhaus、bala sharma Pop-Up Store等。同時，微風美饌10日也正式開幕，未來不再有美食街，館內餐飲全都是餐廳。

廖曉喬表示，今年微風之夜有不少亮點，很多品牌提供獨家商品，BVLGARI還展售價值高達1.8億元的南方藍寶石頂級藍寶石與鑽石項鍊。DAMIANI也在微風之夜獨家販售，全球唯一一只價值百萬Margherita高級訂製珠寶鑽戒，6月30日前與7樓IVY GARDEN聯名推出限量義大利女王下午茶餐點，復南大門入口處也設有Gelato冰淇淋。

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