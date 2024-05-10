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國際名廚江振誠大師講座 談工作美學：要保持那顆初心！

經濟日報／ 記者宋健生/台中即時報導
國際名廚江振誠(左五)應台中市建經協會大師講座邀請，暢談工作美學。記者宋健生/攝影
國際名廚江振誠(左五)應台中市建經協會大師講座邀請，暢談工作美學。記者宋健生/攝影

被《時代》雜誌兩度封為「印度洋上最偉大的廚師」國際名廚江振誠，10日應台中市建築經營協會大師講座邀請暢談「工作美學」，他表示，每個人都必須建構自己的工作美學，尤其要時時刻刻提醒自己：不忘初心！

江振誠返台經營餐廳10年，RAW是全台最難訂的餐廳，人氣、話題始終居高不下，作為經營者與國際級名廚，建經協會會員格外好奇江振誠的工作美學，對演講期待不已。

「我喜歡工作，從中找到樂趣！」江振誠以RAW為例說，餐廳開幕至今已10年，截至目前為止，有25%的工作夥伴是從開幕到現在仍堅守崗位，他們都熱愛這份工作，從中找到樂趣。

就餐廳而言，每一餐都在設計每一個環節的儀式感，用餐的二小時期間，就是一部電影，如何介紹每個環節，讓人吃得愉悅。

設計住宅也是一樣，從起床到離開家門，如何建立每個環節的儀式感，讓人住得舒服。這其中沒有絕對的公式，而是根據每個人的生活習慣，創造氣氛環境，進而影響及改變習慣。

他也分享，「工作美學」不是一蹴而就，是日積月累、全心全情的投入，他期待將這樣的心意與姿態傳遞給更多的工作者，讓每個人都能在工作中實踐自我，找到興趣與成就，發現美與平衡。

江振誠從13歲開始接觸廚藝，然後遠赴法國學藝十餘年，25歲即成為法國米其林三星餐廳執行主廚，入行至今獲獎無數，江振誠在新加坡的餐廳Restaurant ANDRE更是摘下米其林二星、拿下亞洲50大餐廳。

而當他獲此榮耀後，卻毅然決然結束新加坡的事業，只為回台灣貢獻所學，「要把世界學到的一切帶回來，建立一個與國外頂尖餐廳零時差的工作環境。」

台中市建築經營協會理事長葉昱徵指出，江振誠是唯一橫跨米其林、世界50大最佳餐廳、全球百大名廚榜的唯一華人名廚，是台灣之光。

透過他出版的書籍《初心》、《八角哲學》、《工作美學》，紀錄片《初心》，可以一窺他的工作心法與人生態度，不僅是改變台灣餐飲界的歷史人物，精彩的人生經歷與職業里程碑也值得借鏡。

這幾年憑藉江振誠強大創造力與影響力，RAW不僅是餐飲界的夢幻殿堂，推陳出新的季節菜單更讓老饕引頸期盼，此外，他也積極帶領團隊走向國際。今年3月他特別帶領RAW團隊重返新加坡，舉辦「Andre's Homecoming」。

這項為期12天的餐宴，就選在百年傳奇酒店「萊佛士Raffles」進行，既是展現江振誠積極培養年輕廚師的理念，也是對亞洲餐飲圈的衝擊與啟發。

《工作美學》一書是江振誠睽違七年全心投入之作，完整詮釋了他徹底實踐30多年的工作美學。

書中提到，每個人都必須建構自己的工作美學，那是一種態度、一種姿態，關乎如何思考、如何行動、如何感受，在無數次手與腦的投注、心與意的修練中，找到定錨的根與翱翔天地的翅膀，讓我們所做的不再只是一份工作，而是一趟實踐自我的美好旅程。

新加坡 江振誠 餐飲

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