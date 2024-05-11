台塑大樓都更進程耗時 成本增逾5成

台塑大樓都市更新案備受關注，近日台塑、南亞、台化分別公告委託興建及都市更新成本增加，台塑總管理處總經理、身兼台塑建設董事長林善志十日親自說明，坦言建造成本由一三九億元增加至二一○億元，較市府核定造價增近百分之五十一，主因就是造價上漲及面積增加。

台塑先前公告台塑大樓都更成本由二○一八年約卅點六一億元調整為四十七點一九億元，南亞、台化也分別由廿九點六三億元增加到四十五點六三億元，主因都更案權利變換計畫於二○二三年重新送件，依法須適用北市政公告最新法規及最新版面積重新核算。

台塑集團表示，委建費用較前次增加主因面積及市場營建成本大幅增加，配合北市公告調漲法定營建工程單價及物價指數調整。

林善志指出，近日股東、同仁常常來關心都更案，加上外界出現雜音，因此對外說明。台塑大樓都更案原本內部計畫兩到三年可核定，但過程有法律相關定義要釐清，部分限制也要適當提出，另也要向中央了解相關事宜，耽擱近八年時間。據了解，當時建築成本一坪約廿二萬元，現在平均已漲至卅到卅三萬元。

據台塑大樓都更進程，二○一五年九月七日進行都更範圍申請，二○一七年十月六日都更審查範圍通過，二○一八年三月三十日都更計畫送件，林善志解釋，台塑大樓原權狀面積為三萬七三七七坪，並非樓地板面積，當時依法申請都更獎勵面積一萬五九○六坪，計算方式為法定容積百分之二○○乘以零點三倍，加計原面積，合計五萬三二八三坪。

二○一八年四月進入都更計畫審查，林善志說，原北市府要扣除各樓層梯廳連結走廊之容積約六千坪，後行文內政部營建署，而內政部二○一九年六月十七日正式行文市府函示，一九九六年以前建物無梯廳規定，因而該梯廳連結走廊部分可計入容積。市府也依內政部函示重新審查核定為五萬四一五四坪，增加的八七一坪，就是各樓層電梯後側及兩側也同意列入建築面積。

二○二○年六月十二日都審通過，不過，二○二一年五月十四日都更條例修法，容積獎勵提高為原容積的一點二倍，也因此獎勵面積再增加三八五三坪。容積率原本百分之四八八也增為五八六。

二○二一年十一月都更計畫重新送件，依內政部修法後獎勵規定重新申請都更總面積為五萬八千零七坪，並於二○二二年十一月十六日通過審查，歷時七年兩個月，但當時仍未核定。二○二三年進入地主分配比例審查，歷經七個月又十天後審查通過全案核定。

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