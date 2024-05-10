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桃機第三航廈分配出爐 華航、長榮、星宇4大航線進駐

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

桃園機場第三航廈預計2027年完工啟用，桃機公司副總經理李俊德10日指出，有關分配已經過五次討論，以國籍航空優先，各國籍航空協調後，去年8月完成航空及地勤進駐，由華航（2610）、長榮航空（2618）、星宇北美線、東北亞、東南亞及紐澳航線，現為100%國籍航空。

桃園機場第三航廈預計2027年完工啟用，國籍航空中華航空、長榮航空及星宇航空都有意進駐，交通部去年研議以航線分配。

李俊德指出，經過5次討論後，還是以國籍航空優先，並以聯盟跟航班航線的分配為原則的協調，各國籍航空協調後，去年8月完成航空及地勤進駐，由華航、長榮、星宇北美線、東北亞、東南亞及紐澳航線，現為100%國籍航空。

此外，李俊德也說，由於北美、東南亞轉機量越來越高，希望集中在一起，讓動線更順暢，目前包括貴賓室等空間也都協調完成。第三航廈北廊廳預計年底完工營運，整個航廈2027年完工啟用，預估每年可乘載2,000萬人次。

李俊德說，去年旅客量約3,535萬人次，今年預估會超過4,000萬人次，等到第三航廈蓋好的時候，旅客量剛好上來，屆時空間分配比較平均一點，舒適度更為提升。

東南亞 航線 長榮航空

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