新光三越將蜷川實花「瞬間的永恆」引進 Diamond Towers 展出

新光三越長久以來致力於打造並成為民眾美好生活的平台，對於藝術與多元文化展演更不遺餘力，今年新光三越更力邀日本國際攝影藝術家蜷川實花將最新展覽系列《瞬間的永恆》海外首展帶到台灣，於「台北最時髦的社交中心」新光三越Diamond Towers閃耀登場。新光三越表示，此次《瞬間的永恆》海外首展預計將帶動50%客流量成長。

5月16日至8月18日蜷川實花《瞬間的永恆》海外首展，以「Floral Resonance」為主題，全新打造沉浸式攝影作品展「情感的調色盤」與數位藝術投影牆「獨特的一次性體驗」兩大展區，探索人類與自然之間微妙的關係，新光三越將色彩繽紛的花卉藝術融入熱鬧的百貨商場，持續引領著藝術潮流文化，讓消費者不僅可以在百貨商場購物，更能透過藝術展覽來療癒身心靈。

不僅如此，新光三越Diamond Towers二館擁有全台最新、最大的3D裸視牆，更於4月2日搶先全球首播－蜷川實花生涯初次嘗試的《瞬間的永恆》3D裸視影片，每天上午8:30至晚上9:30每15分鐘播放一次，透過花朵盛開、蝴蝶舞動，象徵萬物生生不息，喚起觀者藏匿於平淡日常下的豐富情感。同時為了能讓喜愛蜷川實花的攝影粉絲收藏老師作品，此次新光三越更將蜷川實花的作品結合日本流行色協會2024年度色彩－Hello Blue，打造6款最潮、最藝術的獨家卡友禮，5月16日起新光三越會員只要刷12大指定銀行信用卡單筆滿2,000即可兌換「聯名卡友禮」。

此次展覽以「Floral Resonance花的共鳴」為主題，蜷川實花以極飽和且鮮豔的高彩度色彩－透過被人類培育和愛護的花朵，來描繪人類與自然之間這美麗與短暫的關係！展覽分為沉浸式攝影作品展與數位藝術投影牆兩大展區，12幅大型攝影作品搭配近5米高、近千朵花牆，透過飽和色彩和唯美光影，在沉浸式攝影作品展以「情感的調色盤」為主題呈現出超現實的夢境感！而透過投影效果，數位藝術投影牆以「獨特的一次性體驗」為主題，由5種光影特效和500張作品，打造2,500種不同沉浸風格要讓身在其中的參觀者感受花卉藝術的奇妙魅力，讓人仿佛置身於一個色彩繽紛的夢境中，每一次的光影轉換都是一次心靈的洗禮。

商品推薦