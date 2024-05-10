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世界健身上市首場春酒登場 年底進軍網路零售電商平台

經濟日報／ 記者宋健生／台中即時報導
世界健身春酒盛宴登場，共有5,000名員工參與，氣氛熱鬧滾滾。記者宋健生/攝影
世界健身春酒盛宴登場，共有5,000名員工參與，氣氛熱鬧滾滾。記者宋健生/攝影

國內連鎖健身房龍頭世界健身-KY（2762）10日舉行一年一度的春酒活動，董事長柯約翰宣布，今年世界健身除持續展店，預計再開出12家分店之外，第4季也將正式進軍網路零售電商平台，擴大營運規模。

柯約翰也預告，今年將是健身市場、疫後重整的重要年度，世界健身除了持續展店，預計在三年內全台展店45家，同時今年也將推動海外拓點。目前，世界健身全台店數已來到121店，會員數逾50萬人。

另一方面，世界健身也將持續擴張「World Gym Shop」實體通路版圖，目前第1季已陸續開出5間實體零售區，今年底將可達到全台20家分店設置零售區的目標，服務會員。柯約翰說，目前初估，平均10家零售區就可達成一家健身房的獲利目標。

世界健身公布第1季合併財報，合併營收23.35億元、年增5.7%，稅後純益0.94億元，每股稅後純益0.86元。而4月合併營收8.09億元、年增2.7%，創歷史新高；累計前四月合併營收達31.45億元、年增4.9%，亦創同期新高。

世界健身品牌年度頒獎典禮今天在台中國際會展中心盛大舉行，這也是世界健身掛牌上市以來的第一場春酒盛宴，別具意義，今年春酒以「世界號-2762」為主題，打造神秘感的外太空場景，共有全台120家分店、5,000名員工參加。

柯約翰表示，世界健身今年上市，邁入了全新的發展階段，也是世界健身展望遠大的起點；年度春酒「世界號-2762」，象徵全體員工共乘太空船，勇闖宇宙、展翅高飛，齊心協力全力衝刺，挑戰未知的新境界。

今年員工春酒活動，世界健身準備摸彩總獎值逾千萬元，其中最大獎一人獨得300萬元。

柯約翰表示，政府宣布口罩令全面解除，代表疫情已可控，這對國內健身產業而言是一項好消息。世界健身今年預計全台展店12家，目前第1季已開出苗栗頭份、台北站前及新竹光復三家分店，第2季計畫在高雄左營、楠梓及台北景美再開出三店。

此外，人流驅動消費動能，世界健身零售部門World Gym Shop，相較2023年第4季零售表現，營收增長138%，持續升級整合，預計於年底達到全台20家的布局。

柯約翰也宣布，預計今年第4季啟動網路零售電商平台，將整合銷售模式，從實體店鋪到線上online消費，讓會員更便利，也帶動營收、獲利持續成長。

世界健身春酒以「世界號-2762」為主題，董座柯約翰宣示全力衝刺業績成長。記者宋健生/攝影
世界健身春酒以「世界號-2762」為主題，董座柯約翰宣示全力衝刺業績成長。記者宋健生/攝影

健身 營收

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