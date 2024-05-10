微風之夜再破紀錄！一夜經濟創14.6億元 出現20位千萬殺手

一年一度時尚購物盛事微風之夜「Parisian Night 浪漫巴黎之夜」於10日晚間隆重登場，今年推出的百萬精品和千萬珠寶品項超過百件以上。微風集團表示，2024年微風之夜全檔期業績達到14.6億元，較去年成長近5%，刷新歷史紀錄，且千萬、百萬刷手數量均破歷年紀錄。

2024年微風之夜全檔期業績達到14.6億元，比2023年增加6,000萬元，其中，千萬刷手20位、百萬超過139位，超過2023年的千萬刷手18名、百萬刷手134名。

微風集團策略長廖曉喬表示，今年微風廣場有很多大改裝，幅度達25%，從LOEWE店面全面擴展、GANNI全台首間形象店、BALENCIAGA移位擴大、引進WHITE PLUS、義大利手工皮件Lilimill、Max&Co、2020EYEhaus、bala sharma Pop-Up Store等。同時，微風美饌10日也正式開幕，未來不再有美食街，館內餐飲全部都是餐廳。此外，還有很多改裝正在進行。

廖曉喬表示，今年微風之夜有不少亮點，很多品牌提供獨家商品，BVLGARI還展售價值高達1.8億的南方藍寶石頂級藍寶石與鑽石項鍊。DAMIANI也在微風之夜獨家販售，全球唯一一只價值百萬Margherita高級訂製珠寶鑽戒，此外，6月30日前也特別與7樓IVY GARDEN聯名推出限量義大利女王下午茶餐點，復南大門入口處也設有Gelato冰淇淋。

在包款部分，Gucci 也推出2款獨家限定珍稀包款，一款是Gucci Jackie蟒蛇皮肩揹包，Gucci Diana鴕鳥皮粉藍手提包。BV的部分，像Tosca包款一般是賣一顆國外才會再配一顆，也特別為了微風之夜，將此系列包款限量三顆，集中在微風廣場販售，另外BV微型編織襯衫，微風也獨家販售。

微風集團策略長廖曉喬。記者嚴雅芳／攝影

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