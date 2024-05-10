食安事件頻傳惹禍？ 連鎖餐飲品牌4月營收轉淡

4月食安事件頻傳，從連鎖餐飲品牌4月營收可見端倪，豆府4月營收年增率縮減至6.82%，乾杯年減4.09%，築間年減8.95%，一反疫後內需暢旺帶動的高成長表現；業者指出，4月較去年同期少3天假期，也是原因之一。

台灣連鎖餐飲集團豆府今天召開董事會通過第1季財報，營收新台幣8.6億元，年增14.8%，稅後純益1.03億元，每股純益（EPS）為3.9元，受惠春節消費旺季，以及今年首季集團新增3家分店。

豆府4月合併營收2.7億元，年增6.82%，較前幾月20%以上的年增率明顯轉淡，累積今年前4月合併營收11.29億元，仍年成長12.81%。

展望未來，豆府表示，目標在2025年邁向集團百店，並採多角化經營，推出即食與冷凍食品，以及疫後重啟海外夥伴合作洽談。

受食安事件影響，王品昨日公告，台灣事業群4月業績新台幣13.3億元，年減3.66%。

築間餐飲集團今天公告4月合併營收新台幣4.33億元，築間持續調整旗下餐飲品牌結構，以提高中價位消費品牌，並同步推出新的餐食品牌為策略，因4月為餐飲產業淡季，導致營收年減8.95%，累計前4月合併營收18.98億元，年增1.06%。

築間目前擁有10個品牌，橫跨鍋物、日式燒肉、韓國烤肉、中式及吃到飽等5大餐飲類別，以「築間酸菜魚」業績成長最顯著，目前全台共開出5家分店，6月底前預計將再開出6家分店。

乾杯4月自結合併營收3.46億元，年減4.09%，前4月累計合併營收14.95億元，年減6.24%，寫同期次高表現。展望後市，5月有望受惠母親節聚餐需求、集團週年慶活動加持，推升業績。

乾杯表示，4月相較去年同期少3天假期，不過台灣事業因年增5間展店效益及週年慶活動，帶動品牌營收成長挹注，加上外販及零售事業成長，使台灣事業維持成長態勢；中國大陸餐飲市場消費力不振，中國大陸事業營收表現下滑，拖累集團合併營收，寫同期次高，集團持續以縮減中國大陸事業規模方向進行。

六角國際第1季合併營收9.7億元，較去年同期持平、毛利率49%，較去年同期成長2個百分點，稅後淨利5597萬元，每股稅後盈餘（EPS）1.23元。

六角指出，下半年將瞄準菲律賓與澳洲市場，以示範店推進日出茶太品牌再造，增加同店銷售，並持續積極擴張北美及歐洲市場，插旗印度、土耳其等新市場，也在東南亞市場推進2線、3線城市持續展店。

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