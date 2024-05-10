因應業務成長 伊頓電氣台灣區業務與客服總部喬遷

因應業務快速成長並提供客戶優質服務，全球動力管理大廠伊頓電氣（Eaton）近日將業務、行銷以及客服團隊，從原本位於汐止的廠辦合一據點，遷移至鄰近汐科站的全新總部，原有廠區將專注於研發與生產，新辦公室則以客戶服務為主。

伊頓電氣台灣暨菲律賓與越南總經理宮鴻華表示，這次搬遷目的，是為了打造更優質的環境，提供客戶更好的服務，同時也希望吸引更多優秀人才的加入。我們將透過組織調整，以客戶的產業需求為導向，提供一條龍產品解決方案與服務，讓客戶透過單一窗口，享有便捷、完整、專業的服務體驗。

位於汐止的台北廠，是伊頓高階大型UPS的全球製造基地之一。多年來持續擴充產能與提升品質，以滿足高科技與半導體客戶需求。去年台北廠不僅達成5,000天零事故的目標，近期更連續第五年獲得「模範工廠」的殊榮 - 為伊頓全球最高製造榮譽。被評為世界級工廠皆需在伊頓High 5指標中達到優越表現，包括安全、品質、準時交貨、庫存和彈性等面向。

伊頓憑藉多年來卓越的研發與製造實力，深獲客戶信賴。為滿足日益增長的市場需求，台北廠將持續擴建產線，提升產能，提供更優質、高效的服務，未來也將致力與客戶維持長期穩固的合作關係，共創雙贏局面。

宮鴻華強調，在組織轉型過程中，我們積極創造有別以往的工作模式，建立多元包容的文化，同時投入人才培育及教育訓練。期望藉由業務與客服總部的成立，以嶄新風貌及更大的創新服務格局，厚實競爭優勢，再創巔峰。

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