三鶯、蘆洲5區都更挨批落後板橋6倍 城鄉局：關鍵在市場行情
0403地震後，民眾開始重視都更、危老重建問題。新北市議員卓冠廷今在議會質詢，表示新北包含住宅基準容積率在內的種種落差，導致三峽、鶯歌、蘆洲、五股、泰山5個行政區都更總數，落後板橋達6倍，要求提高都更誘因。新北城鄉局副局長邱信智表示，主要是市場行情難以被民眾接受。
卓冠廷表示，根據市府都更處網站的資料統計發現，三峽、鶯歌、蘆洲、五股、泰山5個行政區有57萬人，比板橋區的55萬人還多，但是統計審核過加送審中的都更案，卻只有23件，反觀板橋高達136件。
卓冠廷認為，這5個行政區都更案只有板橋的6分之1，加上民眾反應多年的問題，新北市有46個都市計畫區，各區的住宅基準容積率都不同，板橋、三重、新莊等地區有300%，但同樣老舊住宅多的三峽、鶯歌、蘆洲、五股、泰山的基準容積率只有200%左右，質疑市府都更的政策引導效能出問題，要求城鄉局一周內提出改進方案。卓說，應提高都更的誘因，才能促進新北區域的均衡發展。
邱信智表示，這些行政區都更案落差原因不是基準容積率低，主要是因為市場行情不符合民眾期待，且各行政區的房價也不同，讓民眾無法接受目前的都更條件，市府一直都有提供政策誘因。卓冠廷強調，市府應該拿出政策引導，不該推給房價差距，看到這區域差距的數字，就知道都更三箭失敗了。
城鄉局補充說明，都市發展機能成熟，有助於都更的推動及實施者進場整合的誘因，透過五泰輕軌、三鶯線等捷運建設，及蘆南北、麥仔園、擴大楓江、五股整體開發，提升公共設施服務水準，並適度檢討容積率，有助於都更推動。
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