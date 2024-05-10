全球運價瘋狂大漲！SCFI 狂飆18% 四大運價全面噴出、漲幅逾2成

本周最新出爐的運價瘋狂大漲！最新一期上海集裝箱出口(SCFI)運價指數，10日不只是連五漲，還狂飆18%，四大運價全面噴出，漲幅達2成以上。

上海集裝箱出口(SCFI)運價指數運價突破2000點關卡，指數大漲365.16點至2305.79點，周漲幅18%，4大主要航線運價都大漲。遠東到歐洲運價每TEU(20呎櫃)達2,869美元，較前一期上漲569美元，周漲幅24.73%；遠東到地中海運價每TEU(20呎櫃)達3,915美元，較前一期上漲680美元，漲幅21.02%。

遠東到美西每FEU(40呎櫃)達4,393美元，較前一期上漲791美元，漲幅21.96%；遠東到美東每FEU(40呎櫃)達5,562美元，較前一期上漲901美元，漲幅達19.33%。

近洋線方面，遠東到日本關西每TEU(20呎櫃)較前一期下跌5美元；遠東到日本關東每TEU(20呎櫃)較前一期上漲4美元；遠東到東南亞每TEU較前一期上漲55美元，漲幅17.91%；遠東到韓國每TEU較前一周上漲3美元。

全球都忽略紅海地緣政治衝擊，全球船舶被迫繞行好望角， 使得運輸時間增長，船舶調度不足，每周航行歐洲的船舶大、小規模不同，造成客戶常常會找不到艙位，歐、美貿易商因應全球運輸時間拉長，開始提前布局，提高庫存量，避免在7、8月旺季搶不到艙位。

國內的物流業者也諱言的表示，沒有想到大陸五一長假結束後需求量這麼大，航商之前因應五一長假，全面稍微提高空白航班的比例約15-20%，造成北美線5月初就已經找不到艙位，目前都滿艙到月底，要出貨要等6月才有船班。

商品推薦