上銀控制訂單短交期 因應日圓貶勢採折價穩當地市占

傳動元件大廠上銀董事長卓文恒今天表示，目前訂單能見度約2.5個月至3個月左右，控制訂單短交期，今年營運目標較2023年成長，上銀針對日圓貶值，已採取部分價格折扣措施，以維持當地市占率。

上銀下午舉行線上法人說明會，展望第2季營運和訂單能見度，卓文恒表示，目前訂單能見度約2.5個月至3個月左右，4月清明連假整月工作天數較少，上銀有安排部分加班，把交期較長約3個月至3.5個月產品稍微消化，控制訂單短交期。

展望景氣，卓文恒不諱言，目前並不明朗較難推估，今年營運目標希望比2023年成長，對於毛利率表現，卓文恒表示，成本上電價、薪資、原物料上漲，對毛利率多少有些影響，若設備稼動率提升，有助毛利率表現，不過目前設備稼動率仍未達2021年高峰。

法人問及產品價格動向，卓文恒表示，從接單狀況來看，目前價格維持2023年水準，預估今年不會降價或是漲價。至於訂單出貨比（B/B ratio），大約接近1。

談到日圓匯率近期大幅貶值影響，卓文恒坦言對銷售至日本的工具機和零組件產品有部分影響，因應日圓貶值，上銀部分傳動元件產品採取價格折扣措施，以維持當地市占率，不過卓文恒強調，日本市場僅是上銀全球布局一環，日圓貶值影響有限。

法人問及2025年營運，卓文恒表示，若按照以往景氣循環來看，2025年景氣和營運的確值得期待。

市場分析，去年年中，上銀在部分量大且一般型線性滑軌產品，採取降價措施，降幅控制在10%以內，今年第1季價格已回穩。

上銀下午也公布第1季財報，單季合併營收新台幣55.06億元，季減4%、年減4%，主要是農曆假期工作天數較少以及去年同期基期較高，其中第1季線性滑軌占比65%，滾珠螺桿占比18%，工業機器人占比7%。上銀第1季毛利率28.9%，季增2.6個百分點、年減1.5個百分點，主要是今年首季專案性降價幅度收斂。

上銀首季營益率7.3%，季增4.2個百分點，年減2.6個百分點，主要是毛利率提升、營業費用減少，受惠匯兌利益約8800萬元，第1季稅後獲利3.95億元，季增19%，年減11%，首季每股基本純益1.12元。

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