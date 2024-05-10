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永冠-KY財報／第1季每股虧損4.62元 第二季後有機會回升

經濟日報／ 記者李泠秭／台北即時報導

永冠-KY（1589）2024年第1季營收14.2億元，季減34.6%，年減35.9%，歸屬於母公司業主淨損5.46億元，每股虧損4.62元，相較去年第4季每股虧損1.76元，虧損擴大，連三季虧損。展望後市，永冠表示，價格跌勢已趨於平穩，第二季後或有機會溫和回升。

永冠第1季產品應用占營收比重，再生能源類40.3%、注塑機26%、產業機械33.7%。

永冠表示，第1季營運與去年同期相比呈現衰退，產業機械及注塑機等產業由於歐、美地區持續維持高利率環境不變，因此市場需求尚未明顯復甦。另外，中國市場則因結構性問題如房地產泡沫、以及債務槓桿過高等因素，導致民生消費動能不足與投資信心欠佳，訂單量未能回溫。

永冠指出，中國風電產業在2023年的裝機量雖然已開始回升至接近2020年，但與原計劃還是有不小的落差，因此，市場準備好的產能大於實際需求，造成為維持開工率而出現的價格戰，進而影響到整個產業的利潤。

展望後市，永冠表示，中國國內的裝機需求已緩步回升，看好國際的需求也來到新高，因此價格跌勢已趨於平穩，第二季後或有機會溫和回升。

永冠-KY

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