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王品旗下嚮辣與初瓦西門店5/13復業 首度直播廚區作業

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
王品表示，食品安全一直是對消費者最重要的承諾，感謝社會大眾對王品集團的關心與監督。王品/提供
王品表示，食品安全一直是對消費者最重要的承諾，感謝社會大眾對王品集團的關心與監督。王品/提供

王品（2727）旗下嚮辣與初瓦捷運西門店經過主管機關複查與用水抽查檢驗後，於5月6日獲准復業。為確保消費者用餐與員工作業環境健康無虞，仍先進行自主清潔、消毒作業與作業流程優化，於5月13日正式復業。後續將從「水質管理」、「同仁健康」、「提升檢驗」三大面向強化食安與衛生管理。王品表示，嚮辣與初瓦捷運西門店將自5月13日起，網路全程直播廚房作業30天，希望消費者能在安心的環境，有更好的用餐體驗。

王品集團在停業期間，推出三大關懷方案，積極聯繫所有受影響的消費者，除表達誠摯的關心與歉意，並提出餐費退費、醫療給付與慰問金關懷等機制。受影響的同仁，王品集團比照消費者方案，給予慰問金與相關協助。

經過主管機關複檢、抽查水質並符合衛生標準後，嚮辣、初瓦捷運西門店將於 5月13 日 正式復業。為持續維護消費者與同仁健康，王品集團在原有食品安全與衛生管理基礎上，從「水質管理」、「同仁健康」、與「提升檢驗」三大面向更優化既有作法。

「水質管理」方面，王品集團委託公正第三方機構 SGS 進行水質與冰塊檢測，以確保水質安全。「同仁健康」方面，確認同仁健康、定時完整執行清消以維護食品安全。「提升檢驗」方面，集團實驗室持續取得實驗室國際認證ISO17025，精準檢驗提升食品安全事件應變能力。

王品表示，食品安全一直是對消費者最重要的承諾，感謝社會大眾對王品集團的關心與監督，為回應社會對王品集團的期待，5 月 13 日起於王品集團官方 YouTube 頻道，全程直播嚮辣及初瓦捷運西門店的廚房作業畫面，從開業前的準備、餐區製作過程、打烊前的清潔畫面等，透明公開地讓社會大眾了解餐飲產業的日常狀況，及重點區域的優化作法。

王品表示，深知食品安全與衛生管理是最重要的企業社會責任，也必須不斷追求更好的作法，感謝各界的監督與建議，王品集團持續以誠信、負責的態度，自我要求並確實落實，以維護社會大眾對王品集團的支持與期許。

消費 王品集團 食品安全

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